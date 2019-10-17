بعد حادث أجويرو.. تعرف على أشهر سيارات نجوم كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي لحادث سيارة قبل الوصول إلى مقر تدريبات فريقه صباح اليوم الأربعاء.

المهاجم الأرجنتيني لم يتعرض لأي ضرر بينما ظهرت أضرارًا كبيرة في العجلة اليمنى الأمامية لسيارته رانج روفر التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه استرليني

ونشرت صحيفة THE SUN البريطانية تقريرا مطولا في مايو الماضي، سلطت خلاله الضوء على أكثر السيارات انتشارا بين لاعبي كرة القدم في العالم.

نوع السيارة- BENTLEY BENTAYGA ONYX

السرعة القصوى: 187 ميل في الساعة

الطاقة: 600 حصان

يستقل هذه السيارة عدد من اللاعين حول العالم وهم رحيم سترلنج وزميله في فريق مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو ومؤخرا دخل معهم في القائمة جيسي لينجارد.

نوع السيارة- MASERATI GRANCABRIO

السعر: من 106285 جنيه إسترليني

السرعة القصوى: 180.8 ميل في الساعة

الطاقة: 454 حصان

تعد هذه السيارة واحدة من العديد من السيارات التي استقلها كريستيانو رونالدو ، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

نوع السيارة- RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY

السعر: من 101،260 جنيه استرليني

السرعة القصوى: 155.3 ميل في الساعة

الطاقة: 517 حصان

تعد هذه السيارة ملك لكل من مايكل كاريك وماركوس راشفورد وفيل جونز وهاري كين.

نوع السيارة- LAMBORGHINI HURACAN SPYDER

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السعر: من 198،876 جنيه استرليني

السرعة القصوى: 201.9 ميل في الساعة

الطاقة: 630 حصانا

يقود تلك السيارة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

نوع السيارة- FERRARI 488 SPIDER

السعر: من 217،219 جنيه إسترليني

السرعة القصوى: 201.9 ميل في الساعة

الطاقة: 659 حصان

يستقل هذه السيارة اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي، كما استأجرها سيرجيو أجويرو في رحلة واحدة.

نوع السيارة- مرسيدس بنز G-CLASS

السعر: من 91،215 جنيه إسترليني

السرعة القصوى: 136.7 ميل في الساعة

الطاقة: 563 حصان

يملك مسعود أوزيل، لاعب آرسنال على واحده من اللون الأخضر الداكن ، بالإضافة لاخرى يملكها رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي.

نوع السيارة-RANGE ROVER SPORT SVR

السعر: من 99،620 جنيه استرليني

السرعة القصوى: 175.8 ميل في الساعة

الطاقة: 542 حصانا

يملك هذا النوع من السيارات الدولي الإنجليزي جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد.