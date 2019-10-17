بعد حادث أجويرو.. تعرف على أشهر سيارات نجوم كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تعرض الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي لحادث سيارة قبل الوصول إلى مقر تدريبات فريقه صباح اليوم الأربعاء.
المهاجم الأرجنتيني لم يتعرض لأي ضرر بينما ظهرت أضرارًا كبيرة في العجلة اليمنى الأمامية لسيارته رانج روفر التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه استرليني
ونشرت صحيفة THE SUN البريطانية تقريرا مطولا في مايو الماضي، سلطت خلاله الضوء على أكثر السيارات انتشارا بين لاعبي كرة القدم في العالم.
نوع السيارة- BENTLEY BENTAYGA ONYX
السرعة القصوى: 187 ميل في الساعة
الطاقة: 600 حصان
يستقل هذه السيارة عدد من اللاعين حول العالم وهم رحيم سترلنج وزميله في فريق مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو ومؤخرا دخل معهم في القائمة جيسي لينجارد.
نوع السيارة- MASERATI GRANCABRIO
السعر: من 106285 جنيه إسترليني
السرعة القصوى: 180.8 ميل في الساعة
الطاقة: 454 حصان
تعد هذه السيارة واحدة من العديد من السيارات التي استقلها كريستيانو رونالدو ، لاعب يوفنتوس الإيطالي.
نوع السيارة- RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY
السعر: من 101،260 جنيه استرليني
السرعة القصوى: 155.3 ميل في الساعة
الطاقة: 517 حصان
تعد هذه السيارة ملك لكل من مايكل كاريك وماركوس راشفورد وفيل جونز وهاري كين.
نوع السيارة- LAMBORGHINI HURACAN SPYDER
السعر: من 198،876 جنيه استرليني
السرعة القصوى: 201.9 ميل في الساعة
الطاقة: 630 حصانا
يقود تلك السيارة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
نوع السيارة- FERRARI 488 SPIDER
السعر: من 217،219 جنيه إسترليني
السرعة القصوى: 201.9 ميل في الساعة
الطاقة: 659 حصان
يستقل هذه السيارة اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي، كما استأجرها سيرجيو أجويرو في رحلة واحدة.
نوع السيارة- مرسيدس بنز G-CLASS
السعر: من 91،215 جنيه إسترليني
السرعة القصوى: 136.7 ميل في الساعة
الطاقة: 563 حصان
يملك مسعود أوزيل، لاعب آرسنال على واحده من اللون الأخضر الداكن ، بالإضافة لاخرى يملكها رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي.
نوع السيارة-RANGE ROVER SPORT SVR
السعر: من 99،620 جنيه استرليني
السرعة القصوى: 175.8 ميل في الساعة
الطاقة: 542 حصانا
يملك هذا النوع من السيارات الدولي الإنجليزي جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد.
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