لاسارتي ينتقد تجاهل إدارة الأهلي له في احتفالية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي أنه فوجئ بعدم الحصول على دعوة من مجلس إدارة النادي لحضور حفل التتويج بالدوري الممتاز.

وقال لاسارتي في تصريحاته لإذاعة "لاس فوساس ديل فوتبول" الأوروجويانية: "لقد فوجت بأنهم لم يدعوننا (الجهاز الفني الأجنبي) من أجل الإحتفال باللقب الذي حققناه في مصر."

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وأقامت الشركة الراعية لاتحاد الكرة احتفالًا لتسليم دورع الدوري الممتاز للأهلي خلال الأيام الماضية، بحضور عناصر الفريق فيما لم يتواجد المدير الفني السابق الذي حقق اللقب مع النادي.

وتابع المدير الفني الذي تولى تدريب الأهلي في منتصف الموسم الماضي: "لقد أقاموا احتفالًا ولم يتصلوا بنا، ولا حتى على سبيل المجاملة."

ورحل مارتن لاسارتي عن الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر وتوديع البطولة.