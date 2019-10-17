كريم حافظ لمصراوي: نفتقد تريزيجيه في تركيا.. وأسعى للعودة للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء علي جوهر:

أبدى كريم حافظ، ظهير نادي قاسم باشا التركي، سعادته بالتواجد في التشكيلة المثالية للدوري التركي عن شهر سبتمبر.

حافظ، أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء:"أسعى بكل قوة للعودة من جديد لتمثيل المنتخب المصري في الفترة القادمة".

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وتابع المحترف المصري في صفوف قاسم باشا:"سأبذل قصارى جهدي للتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل، لدينا جهاز فني جديد مميز بقيادة حسام البدري وأتمنى له كل التوفيق مع بقية الجهاز المعاون".

وبسؤاله عن زميله السابق بالفريق محمود حسن "تريزيجيه"، رد حافظ:" بمثابة أخي، كان هناك حالة تفاهم بيننا في الموسم الماضي على الطرف الأيسر وساهمنا في العديد من الأهداف، نفتقده بشدة في الفريق هذا الموسم وهو ما يتضح من خلال النتائج في الفترة الأخيرة".

وأتم لاعب قاسم باشا حديثه بقوله:"أتمنى التوفيق لتريزيجيه مع أستون فيلا، فهو يستحق ما وصل إليه وسيثبت أحقيته بالتواجد في دوري كبير مثل الدوري الإنجليزي".