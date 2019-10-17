أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردى، والدكتور محمد عبد القادر مساعدا الوزير، فى إفتتاح أولي محاضرات مبادرة تطوير وتنمية مهارات اللغة الانجليزية للشباب، والتي ينظمها مركز شباب الجزيرة للأعضاء بالمجان، بناءً علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وشهد المحاضرة حضور الدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، واحمد عفيفي وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، واللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة، ورانيا سامي منسق العلاقات الخارجية ومنسق المبادرة بوزارة الشباب والرياضة وعبدالله عامر المدير التنفيذي لاكاديمية English Capsules، وعدد من طلبة الخدمة الاجتماعية الذين يتلقون تدريبات بالمركز. زكريا المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة، ورانيا سامي منسق العلاقات الخارجية ومنسق المبادرة بوزارة الشباب والرياضة وعبدالله عامر المدير التنفيذي لاكاديمية English Capsules، وعدد من طلبة الخدمة الاجتماعية الذين يتلقون تدريبات بالمركز. وأكد محمد الكردي مساعد الوزير على اهتمام الوزارة بالشباب، والعمل على تطوير مهارات الشباب، فى إطار التواصل الدائم مع الأندية ومراكز الشباب. ومراكز الشباب. ومن جانبه أعرب محمد عبد القادر مساعد الوزير عن سعادته بهذه المبادرة المقدمة إلى الشباب خاصة أن جميع الأساتذة من الشباب. Advertisements ووعد الدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بتعميم التجربة فى جميع مراكز شباب العاصمة. يذكر أن هذه المبادرة تعد من أولويات وزارة الشباب والرياضة لتدريب الشباب بمركز شباب الجزيرة لمدة ٣ شهور متواصلة بهدف تمثيل الوزارة في كافة الأنشطة التنظيمية والمحافل الدولية. وفى نهاية اللقاء تفقد الحاضرون مبني الأنشطة فى مركز شباب الجزيرة بعد تطويره والمعد لخدمة الشباب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يتبني مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية بمراكز الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.