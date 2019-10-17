ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز القائمة التي ستواجه سموحة في الثامنة من مساء غد الخميس، على ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في الجولة الرابعة للدوري الممتاز. الرابعة للدوري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان وأحمد دعدور Advertisements خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري أيمن منصور ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري خط الوسط: إسلام عيسى وعبده لومالا وعمر العيوني ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وأحمد توفيق ونبيل عماد دونجا وإيريك تراوري خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي

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