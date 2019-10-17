ياسر ريان: ابني يستحق الإنضمام لصفوف المنتخب

اكد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق أن نجله أحمد مهاجم الجونة يستحق الإنضمام لصفوف المنتخب الوطني. وقال "ريان" في تصريحات إذاعية عبر أثير "نجوم إف إم" إن أحمد ريان يستحق ذلك ليس لأنه ابنه . أحمد ريان يستحق ذلك ليس لأنه ابنه . وأضاف: "المنتخب الأولمبي يضم مهاجمين مميزين، مثل مصطفى محمد لاعب الزمالك وصلاح محسن مهاجم الأهلي، وهناك وجوه جيدة ومبشرة في هذا المركز". وصلاح محسن مهاجم الأهلي، وهناك وجوه جيدة ومبشرة في هذا المركز". وأشار ريان الى أن المشكلة أن الأندية المصرية تعتمد بشكل كبير على المهاجمين الأجانب، مبديا تفاؤله بالفترة المُقبلة والتي سيظهرفيها أكثر من مهاجم مميز.

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