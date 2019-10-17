دي خيا يسبب صدمة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

تلقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أنباء صادمة، قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام ليفربول، المقررة يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الجولة التاسعة منالدوري الإنجليزي الممتاز.
حيث تأكد غياب الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد عن المباراة، بعد إصابته فيمواجهة اسباتيا أمام السويد بالمواجهة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.
وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يخشى أن تتسبب الإصابة في غياب دي خيا لفترة طويلة.
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