طاقم تحكيم من موريشيوس لإدارة مباراة المصري بالكونفدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريقالأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق كوت دي اور بطل سيشل والمقرر إقامتها في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري بسيشل.
ويضم الطاقم التحكيمي الذي ينتمي إلى دولة موريشيوس كل من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعدا أول ونواز روساي مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.
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