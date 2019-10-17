٢١ لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة المصري

اختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة٢١لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة المصرى المقرر اقامتها غدا في الأسبوع الرابع بالدوري. وضمت القائمة كل من : محمود حمدي ومحمد كوكو وشريف عويس وعاصم سعيد واحمد مودي وأحمد ياسين وأحمد صبيحة وعصام صبحي ومحمد دسوقي وشريف حازم ومحمد إبراهيم وحسني فتحي واوتشو وصلاح عاشور وباولن فوافي ومحمد مسعد وشيملس بيكلي وصلاح أمين واودو موسيس وعمرو مرعي وعبد الله مجدي. وغادر الفريق القاهرة متوجها إلى السويس بعد المران مساء اليوم مباشرة للسويس. عويس وعاصم سعيد واحمد مودي وأحمد ياسين وأحمد صبيحة وعصام صبحي ومحمد دسوقي وشريف حازم ومحمد إبراهيم وحسني فتحي واوتشو وصلاح عاشور وباولن فوافي ومحمد مسعد وشيملس بيكلي وصلاح أمين واودو موسيس وعمرو مرعي وعبد الله مجدي. وغادر الفريق القاهرة متوجها إلى السويس بعد المران مساء اليوم مباشرة للسويس. وطلب ميدو بذل اقصي جهد لاستعادة الانتصارات واستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمي مشددا على أن المصرى فريق كبير ويضم لاعبين مميزين ويقوده جهاز فنى كفء.



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