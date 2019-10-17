لاعب يسجل هدفا من منتصف الملعب برأسية خارقة (فيديو)

خطف لاعب فريق بيسفورد يونايتد ستيفان غالينسكي الأضواء في بريطانيا بتسجيله هدفا خارقا بضربة رأس من منتصف الملعب سكنت شباك مرمى منافسه مباشرة دون أن تلمس أي لاعب.



وخلال مباراة بدوري الدرجة السابعة في إنجلترا، لعب مدافع فريق إف سي يونايتد كرة أمامية طويلة نحو منتصف ملعب منافسيه، فانقض المدافع القوي غالينسكي على الكرة برأسه وهي في الهواء مصوبا إياها نحو المرمى لتسكن الكرة الشباك وسط ذهول الجميع.



وساعد غالينسكي في تسجيل الهدف خطأ حارس المرمى بالخروج من مرماه متعجلا التقاط الكرة التي ارتطمت بالأرض بقوة أكبر مما توقع فمرت من فوقه وتهادت نحو شباكه.



يذكر أن غالينسكي يبلغ من العمر 25 عاما وسبق له اللعب في صفوف فرق الناشئين والشباب بنادي أرسنال.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا الهدف الخارق الذي قد لا يتكرر. المصدر: الغارديان

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