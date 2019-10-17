رياضة | سموحة يتراجع: سنخواض مواجهة بيراميدز.. لكننا نريد العدالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يتراجع: سنخواض مواجهة بيراميدز.. لكننا نريد العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس نادي سموحة، المهندس فرج عامر هناك علامات إستفهام كبيرة على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك على الرغم من إقامتها في برج العرب بدون جمهور.

وأعلن رئيس سموحة في مداخلة هاتفية عبر برنامج اللعيب، علي فضائية "mbc مصر": كنا متفقين على العدالة والمساواة منذ بداية الدوري فلماذا، لا يتم تأجيل مبارتنا أمام براميدز لغياب 7 نجوم مهمين بسبب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية .

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وتابع :"إذا كان هناك تأجيل لمباراة القمة لماذا لا تؤحل مباريات الجولة بالكامل ؟ كما أن تأجيل مبارتنا مع براميدز ليس لها تأثير بعكس تأجيل مباراة الأهلي والزمالك".

وأنهي عامر تصريحاته:" سنخوض المباراة غدا أمام براميدز لعدم قدرتنا على تحمل العقوبات ومن أجل أن تنجح منظومة كرة القدم في مصر، على الرغم من كل الظروف التي نتعرض لها، ولكن اعلن اعتراضي بشدة لعدم تقبلي لهذا الوضع ولكن مصلحة مصر فوق كل اعتبار".