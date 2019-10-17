رياضة | أمير مرتضي: أشكر فريق اليد على إنجازاته رغم ما يمر به الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضي: أشكر فريق اليد على إنجازاته رغم ما يمر به الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، الشكر إلى فريق كرة اليد عقب حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية الأبطال، في الرأس الأخضر، على حساب سبورتينج، بنتيجة 32-31، يوم الإثنين الماضي.

وشكر أمير مرتضى، في مداخلة لبرنامج الزمالك اليوم: "بشكر كل اللاعبين على الروح القتالية وتحقيق اللقب الأفريقي، وبشكر جمهور الزمالك العظي الداعم دائمًا لفريق اليد رغم الظروف التي يمر بها النادي في بعض الأوقات".

وواصل أمير: "دي أقل حاجة نقدر نقدمها للجمهور لأنهم يستاهلوا كل شئ، جمهور الزمالك بيكتب اسمه بالذهب".

Advertisements

وأوضح نجل رئيس الزمالك: "إن شاء الله سننظم احتفالية لفريق اليد تليق بهم وبالإنجاز الذي حققوه، وستكون الإحتفالية بحضور فريق كرة القدم".

وحقق فريق اليد بنادى الزمالك، إنجازاً تاريخياً، كأكثر الأندية حصولاً على البطولة، بـ12 لقباً، متفوقين على فريق المجمع البترولى الجزائرى، صاحب الـ11 لقباً.

وشهد مشوار الفريق الأبيض بالبطولة تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات، بالفوز على ديسبورتيفو دى برايا بنتيجة 45 - 25، وإيتوال دو كونجو الكونغولى بنتيجة 41 - 26، وفاب الكاميرونى بنتيجة 28 - 23، ثم وداد سمارة المغربى بنتيجة 38 - 32، والفوز على نظيره إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 - 18 في الدور قبل النهائي.