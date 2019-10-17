رياضة | الاتحاد الإسباني مهلة ريال مدريد وبرشلونة مهلة أخيره لحسم موقفهما بشأن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإسباني مهلة ريال مدريد وبرشلونة مهلة أخيره لحسم موقفهما بشأن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الاتحاد الإسباني لكرة القدم كلا من نادي برشلونة ونادي ريال مدريد فرصة للرد عليه بشأن تأجيل موعد مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الإسباني منح نادي ريال مدريد ونادي برشلونة مهلة حتى اليوم الأربعاء فقط لتقديم حججهم في أسرع وقت بشأن تأجيل موعد الكلاسيكو.

ويرغب الاتحاد الإسباني في الحصول على رد سريع من كلا الناديين ليتم إتخاذ القرار النهائي غدا الخميس أو الجمعة كأحد أقصى.

Advertisements

ريال مدريد وبرشلونة يصممان على موقفهما

وكشف "سيرجيو فالنتين" الصحفي الإسباني المعروف أن نادي ريال مدريد ونادي برشلونة يرفضان تغيير سيناريو الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الجاري.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني.

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.