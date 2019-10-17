رياضة | عاجل.. الأهلي يرد على عدم دعوة لاسارتي لإحتفالية الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يرد على عدم دعوة لاسارتي لإحتفالية الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية والتي أفادت بعدم تقديم وإرسال دعوة للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء من أجل حضور الإحتفالية التي تمت إقامتها الأسبوع الماضي من أجل تسليم درع البطولة للفريق .

وصرح محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء أن لاسارتي تم إرسال دعوة له عبر تطبيق التواصل الإجتماعي " واتساب " من أجل حضور الإحتفالية وكان على علم بموعد الحفل ومكانه على الرغم من أن الشركة الراعية " بريزينتيشن " قد قامت بإرسال الدعوات قبل أربعة وعشرين ساعة فقط من الحفل وتم حجز القاعة قبلها بثلاثة أيام .

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وتابع مرجان في تصريحات صحفية أدلى بها لبعض الصحف والمواقع أن الاهلي سبق وأن أقام إحتفالية للأوروجوياني قبل رحيله عن الفريق وذلك على الرغم من النتائج السلبية القاسية التي حققها وتسبب في خروج المارد الأحمر من دوري أبطال أفريقيا من الباب الضيق بعد الخماسية التي تلقاها من فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي .

وأكد أنه لضيق الوقت لم يتمكن لاسارتي من حضور الحفل بسبب أن الدعوى قد وصلت إليه في وقت متأخر حيث أن اللاعبين أنفسهم قد تسلم كل واحد منهم دعوته في صباح يوم الاحتفالية .

يذكر أن لاسارتي قد صرح أنه لم يتلق أي دعوات من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن إحتفالية الدوري وهو ما لاقى ردود فعل غاضبة من جانب الجماهير وأعضاء المجلس .