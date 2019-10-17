رياضة | عاجل.. شوبير يعلن موعد مباراة القمة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يعلن موعد مباراة القمة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات له عبر برنامج "ملعب أون" :"لمن يسأل عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستكون في نهاية الدور الأول، وقبل بداية الدور الثاني".

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وأضاف :"المباراة ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وستقام قبل بداية الدور الثاني".

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر مساء أمس الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب تعليمات أمنية.

قرر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.