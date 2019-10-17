رياضة | عاجل.. شوبير يعلن موعد مباراة القمة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يعلن موعد مباراة القمة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال شوبير في تصريحات له عبر برنامج "ملعب أون" :"لمن يسأل عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستكون في نهاية الدور الأول، وقبل بداية الدور الثاني".
وأضاف :"المباراة ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وستقام قبل بداية الدور الثاني".
وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر مساء أمس الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب تعليمات أمنية.
وبعد صدور ذلك القرار أصبح اتحاد الكرة فى أزمة حقيقية بعد طلب كل من نادي سموحة بتأجيل مباراته مع نادي بيراميدز إستناداً لمبدأ تكافؤ الفرص وأيضاً طلب نادي الجونة تأجيل مباراته أمام أف سي مصر لنفس المبدأ.