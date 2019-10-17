رياضة | فضل: هناك أندية تخشي مواجهة الجماهير وتلقي اللوم علي اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضل: هناك أندية تخشي مواجهة الجماهير وتلقي اللوم علي اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خرج محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن صمته بعد هجوم الأندية علي اتحاد الكرة بعد صدور قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لأجل غير مسمي والتى كان مقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدورى المصري.
وصرح محمد فضل لبرنامج يحدث في مصر والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، قائلاً :" هناك بعض الأندية تخشي من مواجهة جماهيرها وتلقي اللوم علي اتحاد الكرة".
مضيفاً :" تنسبق المباريات يكون بين النوادي والأمن وان دور الاتحاد المصري لكرة القدم يكون في مساعدة الأندية فقط".
وأكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى صباح اليوم أن علاقته بجميع الأعضاء ممتازة داخل الجبلاية ولا يوجد أي أزمات ما بينهم لتؤدي لإستقالته من منصبه، خاصة بعد الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، بعد قرار اللجنة الخماسية بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
وأكد محمد فضل أن قرار تأجيل القمة، قرار أمني لا علاقة لاتحاد الكرة به، مشيراً إلا أن الناديين إذا كان لديهم ملاحظات في ذلك عليهم العودة للجهات الأمنيه.
وبعد صدور ذلك القرار أصبح اتحاد الكرة فى أزمة حقيقية بعد طلب كل من نادي سموحة بتأجيل مباراته مع نادي بيراميدز إستناداً لمبدأ تكافؤ الفرص وأيضاً طلب نادي الجونة تأجيل مباراته أمام أف سي مصر لنفس المبدأ، وتهديد نادي مصر المقاصة أيضاً بطلب تأجيلات مباريات ببطولة الدوري.