رياضة | فضل: هناك أندية تخشي مواجهة الجماهير وتلقي اللوم علي اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضل: هناك أندية تخشي مواجهة الجماهير وتلقي اللوم علي اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن صمته بعد هجوم الأندية علي اتحاد الكرة بعد صدور قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لأجل غير مسمي والتى كان مقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة الدورى المصري.

وصرح محمد فضل لبرنامج يحدث في مصر والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، قائلاً :" هناك بعض الأندية تخشي من مواجهة جماهيرها وتلقي اللوم علي اتحاد الكرة".