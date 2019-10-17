رياضة | عاجل.. الأهلي يرد على حقيقة إصدار بيانًا بشأن تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يرد على حقيقة إصدار بيانًا بشأن تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة تجهيز النادي الأحمر بيانًا للرد على قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مساء أمس الثلاثاء تأجيل القمة التي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل بسبب تعليمات أمنية.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365 الرياضي" بأن الأهلي لن يصدر اليوم أي بيان للرد على تأجيل القمة. وأضاف المصدر بأن إدارة الأهلي لن تصدر أي بيانات والفريق يخوض التدريبات بشكل عادي استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الجونة.