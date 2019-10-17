رياضة | عاجل.. الأهلي يرد على حقيقة إصدار بيانًا بشأن تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يرد على حقيقة إصدار بيانًا بشأن تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مساء أمس الثلاثاء تأجيل القمة التي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل بسبب تعليمات أمنية.
وأكد المصدر لـ"الخليج 365 الرياضي" بأن الأهلي لن يصدر اليوم أي بيان للرد على تأجيل القمة. وأضاف المصدر بأن إدارة الأهلي لن تصدر أي بيانات والفريق يخوض التدريبات بشكل عادي استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الجونة.
نفى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صدور أي تصريحات أو تهديدات من جانب الإدارة بالانسحاب من بطولة الدوري العام، على خلفية تأجيل مواجهة الفريق أمام الزمالك، بالجولة الرابعة.
وأوضح شريف فؤاد المتحدث الرسمي بإسم النادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لم يصدر أي تعليق رسمي، أو يهدد بالانسحاب من الدوري المصري، بعد تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك.
وأضاف المتحدث الرسمي تصريحاته الإعلامية، "مجلس الأهلي تابع قرار تأجيل لقاء القمة، لكن ليس هناك أي تعليق رسمي حتى الآن على القرار الذي اتخذته الجهات الأمنية".
واختتم فؤاد لموقع كورة العالمي: "الفريق الأحمر يقدر رؤية الأمن ولا صحة لما يتم ترويجه بأن النادي سينسحب من الدوري، أو مثل تلك القرارات؛ لأنَّ المجلس بالفعل لم يتخذ أي قرار في هذا الاتجاه".