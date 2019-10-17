رياضة | تأكد غياب نجم ريال مدريد عن موقعة مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكد غياب نجم ريال مدريد عن موقعة مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الاسبانية مدريد تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني عن مباراة ريال مايوركا المقرر لها يوم السبت المقبل لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز .

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن الويلزي جاريث بيل لن يكون متاحاً للعب في مباراة مايوركا بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتخلف اللاعب عن السفر مع بعثة فريقه لتركيا من أجل مواجهة جالاتا سراي لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

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وخضع اللاعب إلى الكثير من الفحوصات الطبية قبل أن يتأكد الجهاز الطبي من عدم قدرته على المشاركة في تدريبات النادي يوم غداً الخميس لكن جميع المحاولات باءت بالفشل ومازال اللاعب يعاني من الكثير من الآلام في ركبة الساق اليسرى والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب ويلز ضد كرواتيا يوم الاحد الماضي لحساب التصفيات المؤخلة لبطولة يورو 2020 .

وبعد أن تخلف اللاعب عن مران اليوم بات في حكم المؤكد غيابه عن مباراة مايوركا والتي ستقام في جزر الكناريا لتسيطر حالة من التشاؤم في البيت الملكي حول إمكانية لحاقه برحلة الفريق إلى العاصمة التركية إسطنبول خاصةً أن الريال في حاجة ملحة للفوز بعد أن حصد نقطة واحدة فقط من تعادل في الجولة الماضية والخسارة من باريس سان جيرمان في الجولة الأولى .