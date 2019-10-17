رياضة | المصري بالسلوم يهزم شباب الضبعة في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري بالسلوم يهزم شباب الضبعة في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق نادي المصري بالسلوم في الصعود للدور التمهيدي الثاني لكأس مصر بعد الفوز علي شباب الضبعة بضربات الجزاء الترجيحية 3/4 بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تقدم تامر محب للمصري من ركلة جزاء، بالشوط الأول، وتعادل إيبو من ركلة جزاء للضبعة في الشوط الثاني.

يذكر أن فريق المصري السلومي يقودة جهاز فني بقيادة رمضان عرفة مديرا فنيا، وهاني المصري مدرب عام، وبدوي بدوي مدرب، وعبد العزيز البربري مدربا لحراس المرمي، وعبد العال أنور طبيب، وحمدي عبد الجواد مدير إداري، وعاطف باتل مديرا للكرة.

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ويلعب فريق المصري السلوم في المجموعة الرابعة عشر بالقسم الثالث وتضم مجموعتة فرق مركز شباب الحمام، والجزيرة، وبرج العرب،والحرية، والشرطة، وشباب الضبعة، ومطروح، والهلال.

وأسفرت قرعة مباريات المجموعة عن مواجهات حاسمة لنادي المصري بالسلوم

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