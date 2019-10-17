رياضة | جماهير المغرب تنقلب على خليلوزيتش بعد النتائج السلبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير المغرب تنقلب على خليلوزيتش بعد النتائج السلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر منتخب المغرب يوم أمس الثلاثاء من نظيره منتخب الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على أرضية ملعب طنجة الكبير وذلك ضمن مباريات الفيفا الدولية الودية والتي تقام تحضيراً لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بعد عامين وبالتحديد 2021 في دولة الكاميرون .

وتلقى مدرب منتخب المغرب البوسني وحيد خليلوزيتش الخسارة الأولى له مع الأسود من أصل أربعة مباريات أشرف خلالها على الإدارة الفنية للمنتخب بعد أن تعادل في مباراتين مع ليبيا بهدف لكل منهما ومع بوركينا فاسو بنفس النتيجة فيما إنتصر على النيجر بهدف واحد مقابل لا شيء وهي المباراة الوحيدة التي نجح في الفوز بها ولم ترضي طموح الجماهير .

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وأحرز منتخب المغرب تحت قيادة البوسني خمسة أهداف فقط ثلاثة منها كانت عن طريق كرات ثابته وهدف آخر تسبب فيه دفاع منتخب الجابون في لقاء الأمس فيما إستقبلت شباك المنتخب المغربي مع خليلوزيتش نفس العدد من الأهداف في حصيلة دفاعية سيئة للغاية أن تستقبل شباك حارس خمسة مباريات في أربعة لقاءات فقط ما جعل الجماهير تقف على حافة الهاوية .

وتسببت خسارة الأمس في تحقيق المنتخب المغربي لرقم سلبي حيث كانت الهزيمة هي الأولى أمام الجابون منذ عشرة سنوات حينما خسر المغرب في العام 2010 على أرضية ملعب الدار البيضاء حيث بلغ عدد اللاعبين الذي دفع بهم البوسني منذ توليه القيادة 32 لاعب وهو ما يدل على أنه لم يتوصل بعد للتوليفة المثالية .