الامارات | وليد عباس: تايلاند أفضل بسبب تباعد خطوط لعبنا

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عباس: تايلاند أفضل بسبب تباعد خطوط لعبنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر مدافع المنتخب وليد عباس، الذي غاب عن مباراة تايلاند بسبب تمدد في العضلة الخلفية، عن حزنه من نتيجة المباراة، وقال: «من دون شك المنتخب التايلاندي كان الأفضل خلال زمن المباراة، بسبب تباعد خطوط لعبنا وتعدد الأخطاء، ما سهل من مهمة الفريق المنافس وخسرنا أغلى ثلاث نقاط، بعد أن أحسن الفريق المنافس استغلال أخطائنا وسجل هدفيه وعاد للصدارة».

وقال وليد عباس: «علينا مراجعة أنفسنا قبل المباراة المقبلة أمام فيتنام يوم 14 المقبل، والتي لا تقل أهمية عن لقاء تايلاند، لأن الفريق من أضلاع مثلث المنافسة في صدارة المجموعة، وعلينا العمل على تدارك السلبيات التي ظهرت خلال المباراة والعمل على تطوير الأداء من أجل العودة للفوز والمنافسة بقوة في نيل إحدى بطاقات التأهل».

وطالب وليد عباس بعدم المبالغة في انتقاد اللاعبين خاصة أن مجموعة كبيرة منهم مازالوا في بداية مشوارهم الدولي، ومازالوا بحاجة إلى اكتساب مزيد من الخبرات والدعم سواء من الإعلام أو الجماهير، ولابد من دعمهم لأن مشوار التصفيات طويل ويحتاج لجهد كل لاعب بالفريق خلال الفترة المقبلة.