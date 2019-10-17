الامارات | حسن سهيل: قادرون على التعويض

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن سهيل: قادرون على التعويض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار مشرف المنتخب الوطني الدكتور حسن سهيل، إلى أن الأبيض قادر على تعويض الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام تايلاند خلال اللقاء المقبل أمام فيتنام في هانوي، رغم قوة المباراة وصعوبتها، إذ سيقوم الجهاز الفني بالعمل خلال الفترة المقبلة على تدارك السلبيات التي ظهرت خلال لقاء تايلاند، ويستعد بقوة للقاء المقبل يوم 14 نوفمبر.

وقال مشرف الأبيض إن الفريق لم يظهر بالصورة المطلوبة أمام تايلاند، حيث لم يوفق اللاعبون خلال المباراة، على الرغم من توفير كل الأجواء المناسبة لأداء المباراة وتحليل الجهاز الفني لأداء المنافس الذي ظهر بصورة طيبة، وأحسن استغلال الفرص التي سنحت له خلال زمن القاء، ومع ذلك كان في الإمكان الخروج بنتيجة إيجابية ولو بالتعادل بعد أن سنحت الظروف لذلك خلال الشوط الثاني.

وأكد حسن أنه «لا خوف على الأبيض خلال الفترة المقبلة، لأن العمل يسير بشكل جيد، وإذا ظهرت بعض الأخطاء فالجهاز الفني قادر على تداركها خلال الفترة المقبلة والعودة إلى الانتصارات مرة أخرى».