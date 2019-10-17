الامارات | 3 مدربين يجددون ظهورهم في الدوري اعتباراً من الجولة الرابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين يجددون ظهورهم في الدوري اعتباراً من الجولة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي ظهور ثلاثة مدربين جدد في الموسم الحالي، بعدما استغلت أندية النصر واتحاد كلباء والجزيرة فترة توقف المسابقة، بسبب خوض المنتخب الوطني مباراتين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، أمام إندونيسيا وتايلاند، بينما كان الأمر البارز هو أن المدربين الثلاثة عائدون مرة أخرى إلى الدوري، لخوض تجربتهم الثانية مع الكرة الإماراتية.

واستعاد نادي الجزيرة خدمات المدرب الهولندي مارسيل كايزر، بعدما أعلن إقالة المدرب الهولندي يورغن ستريبل، بعد مرور ثلاث جولات فقط من الدوري، إذ سبق للمدرب كايزر أن أشرف على تدريب الجزيرة بداية الموسم الماضي، ولم يتعرض معه الفريق لأي خسارة في المباريات التسع التي قاده فيها في الدوري، إذ حقق خمسة انتصارات، وتعادل في أربع مباريات، قبل أن ينتقل لتدريب سبورتنغ لشبونة الذي توج معه بثنائية كأس البرتغال وكأس الدوري البرتغالي في نهاية الموسم الماضي، وقادهم للتأهل لمسابقة الدوري الأوروبي بعد أن أنهى بطولة الدوري بالمركز الثالث.

من جهته، استعان النصر بخدمات المدرب الكرواتي كرونسلاف يوريتش، بعد إقالة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، وتعيين الهولندي فيرسلاين بصورة مؤقتة، قبل التعاقد مع المدرب السابق لنادي بني ياس، إذ اكتسب سمعة جيدة الموسم الماضي، بعدما قاد «السماوي» لتقديم عروض رائعة، وحلول الفريق بالمرتبة السادسة في الدوري.

أما ثالث المدربين العائدين، فهو الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، الذي سيتولى تدريب اتحاد كلباء، خلفاً للمدرب الإيطالي فابيو فيفياني، الذي تمت إقالته عقب الخسارة من الشارقة بالجولة الثانية من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما قاد المدرب المساعد، فراس الجباس، الفريق بالجولة الثالثة، وخسر أمام حتا بهدف، إذ ستكون مهمة دا سيلفا الذي سبق له خوض تجربة في دوري الخليج العربي مع بني ياس موسم 2013-2014، صعبة، خصوصاً أن اتحاد كلباء يحتل المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

في المقابل، استقر الوحدة على إقالة المدرب الهولندي موريس شتاين، بعدما ودع دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي في دور الـ16، بينما بدأ «صاحب السعادة» دوري الخليج العربي بالخسارة أمام الفجيرة ثم الفوز في «الديربي» على الجزيرة، قبل الخسارة بالجولة الثالثة أمام بني ياس، علماً بأن إدارة النادي لم تعلن حتى الآن الاستغناء عن المدرب، رغم وصول الإسباني مانويل خمينيز للتفاوض مع «العنابي» لقيادة الفريق.

وشهدت الجولات الثلاث الأولى تألقاً كبيراً من المدربين العرب، بعدما برهن مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، على أن الإنجاز التاريخي الذي حققه الموسم الماضي، بالفوز بلقب الدوري مع «الملك» لم يكن محض صدفة، إذ واصل العنبري تفوقه بقيادة الشارقة لتصدر لائحة الترتيب محققاً العلامة الكاملة تسع نقاط، بينما حقق عجمان إنجازاً تاريخياً مع المدرب المصري أيمن الرمادي، بحلول «البرتقالي» بالمركز الثالث للمرة الأولى، بعدما تعادل الفريق في الجولة الأولى مع بني ياس، قبل أن يحقق الفوز على النصر والوصل في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي، أما آخر المدربين العرب، فهو الجزائري مجيد بوقرة، الذي يخوض تجربته التدريبية الأولى في مسيرته، بعد اعتزاله الموسم الماضي، إذ قاد الفجيرة لاحتلال المركز الخامس، بعدما فاز «الذئاب» في الجولة الأولى على الوحدة، بينما خسر أمام شباب الأهلي في الجولة الثانية، قبل أن يحقق الفوز على خورفكان في الجولة الثالثة.

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إقالات المدربين في الدوري

27 سبتمبر

الإيطالي فابيو فيفياني من تدريب اتحاد كلباء، بعد الخسارة أمام الشارقة بالجولة الثانية من دوري الخليج العربي 3-1، وتعيين المدرب المساعد فراس الجباس مؤقتاً، ثم التعاقد مع الأوروغوياني خورخي دا سيلفا في 13 أكتوبر.

28 سبتمبر

البرازيلي كايو زاناردي من تدريب النصر، بعد الخسارة من عجمان بالجولة الثانية من دوري الخليج العربي 3-1، وتعيين المدرب الهولندي فيرسلاين مؤقتاً، ثم تعيين الكرواتي كرونسلاف يوريتش في 14 أكتوبر.

11 أكتوبر

الهولندي يورغن ستريبل من تدريب الجزيرة، بعد التعادل مع شباب الأهلي سلباً بالجولة الثالثة، والتعاقد مع الهولندي مارسيل كايزر في 13 أكتوبر.