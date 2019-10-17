الامارات | كايو: أراك يوم السبت.. وكاظم يرد: سأنتظرك

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: أراك يوم السبت.. وكاظم يرد: سأنتظرك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل مهاجم العين، البرازيلي كايو كانيدو، المواجهة المرتقبة لـ«الزعيم» أمام ضيفه حتا ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم مبكراً، بعد أن توعد كانيدو منافسه لاعب فريق «الإعصار» عبدالله كاظم بالخسارة في اللقاء المقرر إقامته بين القريقين بعد غد السبت على استاد هزاع بن زايد.

وتعود تفاصيل التحدي حينما نشر كايو كانيدو عبر حسابه الخاص في «إنستغرام» مقطع فيديو للهدف الذي سجله في شباك النصر في كأس الخليج العربي، بينما علق مهاجم فريق حتا على الهدف بوجه حائر، لكن الرد وصله سريعاً من اللاعب البرازيلي الذي قال له: «أراك يوم السبت»، بينما ردّ عبدالله كاظم عليه: «سأنتظرك». وسبق للثنائي أن لعبا في فريق واحد وتحديداً في صفوف الوصل قبل أن ينتقل البرازيلي كانيدو لنادي العين، بينما انتقل كاظم من صفوف «الإمبراطور» إلى حتا بعقد اعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وأصبح من العناصر الأساسية في «الإعصار الحتاوي».

وستكون مواجهة فريق حتا السبت هي الظهور الأول للاعب البرازيلي كايو كانيدو في دوري الخليج العربي، بعد غيابه عن فريقه العين في الجولات الثلاث الماضية بسبب الإصابة التي ظل يعانيها، وتمنح عودة كانيدو العين دفعة معنوية كبيرة للعودة لطريق الانتصارات مجدداً بعد الخسارة في المباراة الماضية في الدوري أمام الشارقة.

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على صعيد متصل، واصل فريق العين تدريباته على استاد خليفة بن زايد تحت إشراف المدرب الكرواتي إيفان ليكو، وبمشاركة جميع اللاعبين عدا الدوليين الذين يتوقع انضمامهم للتدريبات اليوم الخميس، وشهدت الحصة التدريبية تطبيق بعض الجمل التكتيكية التي سيعتمد عليها العين لمواجهة حتا، كما تم تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات السابقة.

على جانب آخر، قدّم وفد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بعد انتهاء الحصة التدريبية المسائية أول من أمس واجب العزاء لرئيس شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر راشد الدرمكي، في وفاة والده، بمنطقة منازف في مدينة العين. وضم الوفد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ماجد العويس، ومشرف الفريق الأول لكرة القدم سلطان راشد، ومدرب الفريق الكرواتي إيفان ليكو، وأعضاء الجهاز الفني المساعد والطاقم الطبي وموظفي النادي، وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد.

سبق للثنائي كايو وكاظم أن لعبا في صفوف الوصل قبل رحيلهما إلى العين وحتا.