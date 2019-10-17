الامارات | «فيروس فيفا» يضرب ريال مدريد ويحرمه خدمات 3 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيروس فيفا» يضرب ريال مدريد ويحرمه خدمات 3 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت المباريات الدولية ضمن ما يعرف بـ«أسبوع فيفا»، أول من أمس، وتلقى معها مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، مزيداً من الأخبار المحزنة، بعد أن التحق ثلاثة لاعبين جدد بقائمة المصابين في الفريق، وقبل مباريات مهمة للغاية، لعل أبرزها «الكلاسيكو» أمام برشلونة في استاد «كامب نو» 26 الجاري، وقبل مباراتين مهمتين للغاية أمام ريال مايوركا السبت المقبل في الدوري الاسباني، يسعى من خلالها الريال للحفاظ على الصدارة حيث يتقدم بنقطتين على برشلونة الوصيف، إلى جانب مباراة الثلاثاء المقبل في ضيافة غلطة سراي التركي في ثالثة جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي بات لزاما على الريال الفوز فيها للإبقاء على أمله في التأهل، حيث يتذيل حاليا ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة.

وتعرض نجم الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش، وكذلك الولزي غاريث بيل، والاسباني لوكاس فاسكيز، لإصابات خلال مشاركتهم مع منتخباتهم في الأيام الماضية. وذكرت صحيفة «ماركا» أن «فيروس فيفا» جعل الوضع صعباً للغاية على المدرب زيدان في ظل قلة الخيارات المتاحة أمامه لتعويض هذه الغيابات.

وعانى بيل أوجاعاً في ربلة الساق خلال مباراة كرواتيا، ليتبين أنه شد عضلي، في حين أن مودريتش أصيب في عضلات الفخذ، وتعرض كذلك فاسكيز لإصابة في القدم، وبات في شبه المؤكد غياب اللاعبين عن مباراة ريال مايوركا على أقل تقدير، في حين تظل مشاركتهم الاسبوع المقبل محل شك كبير.

يذكر أن توني كروس أصيب في مباراة الجولة الماضية في الدوري أمام غرناطة، حيث اضطر لمغادرة الملعب بسبب إصابة في القدم، ولن يعود إلا في بداية الشهر المقبل.

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وعانى بشدة ريال مدريد منذ بداية الموسم كثرة الغيابات التي وصلت إلى 15 لاعباً، حيث سيجد زيدان نفسه في مأزق على مستوى خط الظهر، خصوصاً بالنسبة للظهير الأيسر مع غياب ميندي وناتشو للإصابة، إلى جانب الشكوك حول جاهزية مارسيلو. وفي المقابل ظهر مأزق آخر على مستوى الوسط مع غياب مودريتش وتوني كروس، حيث سيضطر للاعتماد على كاسميرو الذي لن يحصل على راحة، والمهدد بعدم اللحاق بالكلاسيكو في حال حصل على بطاقة صفراء في مباراة مايوركا. وذكرت «ماركا» أن أصواتاً كثيرة تعالت في ريال مدريد أخيراً، لتغيير الجهاز الطبي الذي يتم تحميله مسؤولية كثرة الاصابات في اللاعبين حتى قبل انطلاق الموسم، حيث ذكرت الصحيفة أن الأمر لا يتعلق فقط بالجهاز الطبي، بل بالمعد البدني الذي يشكو بعض اللاعبين أنه يضغط عليهم بأحمال بدنية زائدة، تتسبب في تعريضهم للإصابات في المباريات.

في جانب آخر أكدت «الليغا» في بيان صحافي أمس أنها طلبت من لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الإسباني نقل الكلاسيكو من ملعب برشلونة إلى العاصمة مدريد، بسبب التوتر في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق تسعة قياديين انفصاليين لدورهم في محاولة الإقليم الانفصال سنة 2017. وعللت الرابطة طلبها بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتها.

يذكر أن عدد من الانفصاليين في كاتالونيا دعوا إلى استغلال المباراة للاحتجاج على أحكام السجن الأخيرة بحق الانفصاليين.

فاسكيز وبيل ومودريتش التحقوا بقائمة المصابين التي تضم لاعبين بارزين، مثل توني كروس وميندي وناتشو.

الريال سيكون في امتحان صعب في أبطال أوروبا أمام غلطة سراي، ويحل أيضاً ضيفاً على برشلونة 26 الجاري.