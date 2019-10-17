الامارات | الزمالك يواجه المقاولون بدلاً من الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المقاولون بدلاً من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الكرة المصري تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، لتقام بعد غد، بدلاً من مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة.

وقال اتحاد الكرة، في بيان رسمي أمس، إنه «تقديراً للتعليمات الأمنية وحفاظاً على مواعيد مسابقة الدوري المصري في ظل ضيق الوقت المتاح أمام الجميع، وتفادياً لأية تأجيلات أخرى، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له غداً، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة، وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت باستاد السلام». وكان الاتحاد المصري قد قرر تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأسباب أمنية. وقال إن ذلك جاء بعد أن تلقى الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسيحدد الاتحاد موعداً جديداً للمباراة في وقت لاحق.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد طلب شفهياً تأجيل المباراة عقب قرار الاتحاد الافريقي بإعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري ابطال إفريقيا لتقام يوم 24 الجاري. واعترض النادي الأهلي على طلب الزمالك، خصوصاً أن مباراة القمة ستقام 19 الجاري أي قبل مواجهة الزمالك بخمسة أيام.