الامارات | 10 أندية تحصل على الرخصة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أندية تحصل على الرخصة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية في رابطة المحترفين، خلال اجتماعها الاثنين الماضي، برئاسة عمر الحاي الميدور، البت في قرارات الترخيص الآسيوي والخاص بدوري أبطال آسيا عن دورة الترخيص 2019-2020، ومنح الترخيص الآسيوي لعشرة أندية بعد استيفائها جميع شروط ومتطلبات نظام تراخيص الأندية، وهي: شباب الأهلي، العين، الجزيرة، عجمان، النصر، كلباء، الوصل، الشارقة، الوحدة، بني ياس. وقررت اللجنة عدم منح الترخيص الآسيوي 2019-2020 لشركات كرة القدم التي لم تستوفِ المعايير المطلوبة في نظام تراخيص الأندية، وهي: الظفرة، الفجيرة، دبا، الإمارات، لعدم استيفائها المعيارين القانوني والمالي.وسيتم منح الأندية التي لم تحصل على الرخصة فرصة لاستئناف قرار اللجنة في فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان القرار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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