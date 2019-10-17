الامارات | مهرجان سباق دلما.. الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان سباق دلما.. الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي الثالث، الثلاثاء المقبل، موعداً لإقامة السباق الذي يقام لمسافة 125 كلم من جزيرة دلما إلى مدينة المرفأ.

وتم الاتفاق على الموعد بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، الذي أكد أن الثلاثاء المقبل موعد مناسب، لاسيما أن الأجواء تلائم إقامة السباق التاريخي.

ومن المقرر أن يتم تجهيز المحامل المشاركة على مدار ثلاثة أيام، من 19 إلى 21 الجاري.

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يشارك في المنافسات 120 محملاً شراعياً، بمجموع 3000 بحار، وهو رقم تاريخي بكل المقاييس، وهي المشاركة الأكبر في الحدث منذ انطلاقه قبل ثلاث سنوات.

ويقام الحدث برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتبلغ جوائزه المالية 25 مليون درهم، إضافة إلى أنه السباق الأطول، حيث تبلغ مسافة التسابق 125 كم، ويعتبر الأكبر من حيث قيمة الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم بالإضافة إلى سيارة كجائزة مالية، فيما سيحصل الوصيف على مليون ومائة ألف درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على 900 ألف درهم وسيارة.

من جهة أخرى، تفتتح اللجنة العليا المنظمة قرية السباق اليوم، وتستمر حتى 27 الشهر الجاري، وتفتح القرية أبوابها من العاشرة صباحاً كل يوم حتى نهاية المهرجان.