الامارات | مجلس أبوظبي يطلق مبادرة «ذا ديلي ميل» في 55 مدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبوظبي يطلق مبادرة «ذا ديلي ميل» في 55 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، مبادرة «ذا ديلي ميل أبوظبي» لطلبة الحلقة الدراسية الأولى في 55 مدرسة بأبوظبي، وذلك بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وأدنوك، «في خطوة إضافية جديدة لرفع معدلات الممارسة الرياضية في صفوف طلبة المدارس، وتحسين اللياقة البدنية والصحة العامة لكل أفراد المجتمع».

وقال مجلس أبوظبي إن «المبادرة جزء من المبادرة العالمية التي يشارك فيها 10 آلاف مدرسة ومليونا طفل يومياً حول العالم، والتي برهنت نتائجها الإيجابية، وتم الاعتراف بها في استراتيجية مكافحة سمنة الأطفال لعام 2018، التي أطلقتها حكومة المملكة المتحدة، كما تعد نشاطاً بدنياً مجتمعياً يقوم طلبة المدارس بممارسته، كالمشي والجري، خلال اليوم الدراسي لمدة 15 دقيقة».

من جهته، قال مدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي: «يسعدنا في مجلس أبوظبي الرياضي تدشين وإطلاق المبادرة، وسط مشاركة أكثر من 50 مدرسة حكومية، بهدف تحسين الجوانب البدنية والمعنوية والذهنية والترفيهية لطلبة مدارس الحلقة الأولى».