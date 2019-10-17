الامارات | أحمد بن محمد: الوطن الذي اعتاد تسطير الإنجازات يستحق الأفضل دائماً

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: الوطن الذي اعتاد تسطير الإنجازات يستحق الأفضل دائماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إن «الوطن الذي اعتاد على تحقيق الإنجازات من أبنائه وبناته في المجالات كافة، يستحق دائماً بذل الجهود المستمرة ومضاعفتها للحفاظ على مكانته الرائدة وسمعته العريقة أمام الجميع»، وذلك مع اقتراب انطلاق الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي تستضيفها الكويت من 20 إلى 30 الجاري.

ويشارك الوفد الإماراتي بـ180 رياضياً، منهم 137 لاعبة يشاركن في تسع رياضات فردية وجماعية.

وأضاف سموه: «ندخل هذا التجمع ونحن على ثقة تامة ببناتنا لتحقيق المراكز المتقدمة وحصد الميداليات الملونة، وأفضل النتائج في مختلف الألعاب المدرجة بالدورة، انطلاقاً من وعيهن بقيمة تمثيل الوطن، وإدراكهن لمعنى رفع العلم عالياً شامخاً على منصات التتويج في محفل قوي يجمع اللاعبات المتميزات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعد محطة قوية وفرصة للاحتكاك بين كل المشاركات، والاستفادة من تجربة جديدة تفتح المجال لتعزيز المستوى وصقل القدرات المختلفة».

وثمّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم «دعم قيادتنا الرشيدة لقطاع رياضة المرأة من خلال توفير الغالي والنفيس لها في كل المناسبات، وكذلك الدعم اللامحدود، والاهتمام الذي يلقاه من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، في المحافل والمناسبات على الأصعدة المختلفة».

وأضاف «لاشك أن حرص قيادتنا الرشيدة على توفير كل سبل النجاح والتميز لقطاع رياضة المرأة، يضع بناتنا في تحدٍّ مستمر مع الذات، للوصول إلى الأهداف المنشودة وترجمة الطموحات إلى نتائج ملموسة على خارطة الرياضة النسائية على المستويات كافة، ونحن في اللجنة الأولمبية الوطنية نقف معهن جنباً إلى جنب لتحقيق تلك الغايات السامية باسم الوطن وإعلاء رايته وتسجيل الألقاب والإنجازات المتعددة».

وتترأس الوفد نورة السويدي، فيما تمت تسمية منى الشامسي مديراً للوفد، وغالية المازمي نائباً لمدير الوفد.

وتشارك المنتخبات الوطنية في تسع ألعاب هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم للصالات، التايكواندو، الرماية، البولينغ، المبارزة، وألعاب القوى لأصحاب الهمم.

وتستهل المبارزة مشاركتنا في الدورة الأحد المقبل، حيث تضم قائمة الفريق: العنود السعدي، أشواق المصعبي، عائشة عيسى، فجر المرزوقي، فاطمة الكعبي، لطيفة الحوسني، نورا البريكي، شهد خزام، شوق سعيد، وزينب الحوسني، والمدربَين أسامة قنديل وشريف محمد.

ويضم فريق التايكواندو: مناهل المخيني، سعاد المسمري، بدرية معلا، تسنيم الحضرمي، وعبدالله هامين مدرباً، وإسماعيل الصابري إدارياً.

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كما تشهد الدورة مشاركة الراميات: عفراء الشامسي، عفراء بن ظاوي، عائشة الياسي، فاطمة الشبلي، فاطمة الكعبي، فضة لوتاه، غاية آل شهيل، ميثاء النيارة، مروة جوهر، ندى الزعابي، صفاء الهاشمي، سلمى الحسوني، سلوى الظاهري، شيخة الشحي، شروق آل علي، وفاء آل علي، ياسمين تهلك، هند الحوسني إدارية، والمدربين فهد الحمادي وحسن موسوي وسهيلة إمام الدين.

وتضم قائمة فريق البولينغ: خلود الظاهري، رحمة الشرقي، وهند الحمادي، وأحمد العلي إدارياً، وأحمد عتيج مدرباً.

فيما تضم قائمة فريق ألعاب القوى لأصحاب الهمم: عفراء ضاوي، خديجة السويدي، سارة محمد السناني، مهرة خالد الكعبي، ذكره أحمد الكعبي، عائشة الخالدي، مريم الزيودي، مريم المطروشي، إنصاف النعيمي، سهام الرشيدي، ريم البريكي، شيخة عبدالعزيز، شما عبدالعزيز، عائشة الهاملي، وثريا الزعابي، وميثاء المهيري إدارية، والطاقم التدريبي المكون من نائلة بنت عزيز خميس، أيمن محمد، سعيد ساعد، وسعاد اغبالت.

137

لاعبة يمثلن الرياضة

الإماراتية في تسع

رياضات فردية

وجماعية.