شكرا لقرائتكم شطة: شعبية الزمالك أكبر من الأهلى فى السودان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق أن شعبية الزمالك أكبر من الأهلى لدى الشعب السودانى، موضحا أن الفارس الأبيض يحتل المكانة الأولى فى قلوب السودانيين.
وقال شطة فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن الهلال يشبه فى شعبيته بالسودان نادى الهلال، فيما يشبه الزمالك نادى المريخ.
وتابع نجم الأهلى أنه حينما جاء للاحتراف فى مصر لم يكن لديه انتماءات، لكنه تأقلم وشعر بالحب داخل الأهلى.
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