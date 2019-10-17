شكرا لقرائتكم شطة : الخطيب هزم الزمالك بـ"االقميص والبنطلون"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق عن أغرب مباراة لعبها مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى، خلال فترة تواجدهما بصفوف النادى الأهلى.

وقال شطة فى تصريحات لقناة تايم سبورت :" كانت مباارة أمام الزمالك فى 1979، وكان هيديكوتى على رأس الإدارة الفنية للأهلى، ودخل الزمالك سريعا فى أجواء اللقاء وتقدم فى النتيجة، وقتها كان الخطيب لا يتدرب مع الفريق منذ اسبوع وكان يجلس على دكة البدلاء فى هذا اللقاء بالقميص والبنطلون وغير جاهز تماما للمشاركة".

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تابع شطة:" فجأة قرر هيديكوتى الدفع بالخطيب رغم أن جميع عناصر الفريق كانوا لا يعلمون أنه جاهز للمشاركة، وقام الخطيب بتغيير ملابسه ونزل إلى أرض الملعب وتغيرت النتيجة وفاز الأهلى بنتيجة 4/2 فى النهاية".

واعتبر شطة أن هذه المباراة هى من اقوى المباراة فى تاريخه الكروى، وأنها برهنت على عظمة هيديكوتى فى القيادة الفنية والخطيب على أرض الملعب.