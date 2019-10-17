شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يهنئ فريق اليد: نجوم كتبوا تاريخهم بالذهب الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، نجوم كرة اليد الفائزين بلقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي. وقال أمير مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث اليوم أن لاعبو اليد كتبوا أسمائهم بالذهب الأبيض في تاريخ القلعة البيضاء. Advertisements وأكد أمير مرتضى ان فريق اليد شرف النادي والرياضة المصرية بالكامل بعدما حقق البطولة للمرة الثالثة على التوالي. وحاز الزمالك على لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منافسه المصري أيضاً فريق سبورتنج في المباراة الشهيرة.

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