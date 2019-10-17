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ميتشو يرفض الدفع بـ شيكابالا في مواجهة ذئاب الجبل...

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جدة - عمرو شويل أصر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو ، على عدم الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم السبت المقبل.

 

وكشف مصدر بالجهاز الفنى أن اللاعب مازال يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية،  وموقفه لم يتحدد بعد بخصوص العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 

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وأوضح المصدر أن اللاعب يخوض برنامج تأهيلي حالياً، والمدير الفني  يرفض عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية إلا بعد التأكد من تماثلة للشفاء بصورة كاملة.

 

يذكر أن مباراة الزمالك أمام الأهلى فى الدورى تم تأجيلها مؤخرا لأسباب أمنية.

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