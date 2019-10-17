شكرا لقرائتكم ميتشو يرفض الدفع بـ شيكابالا في مواجهة ذئاب الجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر بالجهاز الفنى أن اللاعب مازال يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، وموقفه لم يتحدد بعد بخصوص العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وأوضح المصدر أن اللاعب يخوض برنامج تأهيلي حالياً، والمدير الفني يرفض عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية إلا بعد التأكد من تماثلة للشفاء بصورة كاملة.
يذكر أن مباراة الزمالك أمام الأهلى فى الدورى تم تأجيلها مؤخرا لأسباب أمنية.
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