شكرا لقرائتكم المقاولون: مفاجئتنا بمواجهة الزمالك بدلا من أسوان غير مبرر واجتماع لحسم قرارنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب أن مجلس إدارة ناديه سيعقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل.وخوض المباراة من عدمها

قال محسن صلاح في تصريحات لقناة أون سبورت: "انسحابنا من الدوري غير وارد، سنعقد اجتماع مساء الخميس لحسم قرار النادي النهائي وإعلان موقفنا من خوض مباراة الزمالك".

تابع: " بدأنا الاستعداد لمواجهة أسوان وفجأة أجروا تعديلا بأن نلعب مباراتنا أمام الزمالك وكنا قد منحنا بعض اللاعبين راحة سلبية من لقاء أسوان للحفاظ عليهم أمام الأبيض، وأصبح الأمر الآن عننا مطالبين باستدعاء اللاعبين من إجازتهم وتجهيزهم خلال فترة قصيرة للغاية لمواجهة الزمالك ".

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يرى رئيس المقاولون أن قرار تبديل المباراة غير منطقي بالمرة، وكنا نتمنى أن تقام مباريات الجولة الرابعة بشكل طبيعي بعد تأجيل لقاء القمة حتى نحافظ على شكل المسابقة المنتظم".

كان اتحاد الكرة قد أجل مواجهة أسوان والمقاولون يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري، وتقديم مباراة المقاولون ضد الزمالك من الجولة الخامسة لتقام يوم السبت المقبل بعد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لدواعي أمنية.