شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك مش خايف من الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" أن ناديه لم يكن لديه أية مخاوف من مواجهة الأهلي في مباراة القمة التي كان مقرراً لها يوم السبت المقبل.
أضاف خالد الغندور أن الزمالك مستعد للعب أمام الأهلي في أي وقت، نافياً أن تكون هناك مخاوف كما ردد بعض أنصار النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة.
أضاف الغندور ان الزمالك لم يكن منافس سهل للأهلي في المباراة الماضية حتى يشعر البعض بأفضلية الأحمر على القلعة البيضاء خاصة وأن من تابع مباراة الفريقين الأخيرة سيتأكد اننا عدنا الى المباراة وكدنا نحقق المعادلة.
وقال الغندور أن المباراة تم تأجيلها بقرار أمني ولو أقيمت المباراة في موعدها لم يكن لأحد أن يعترض على خوضها.
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