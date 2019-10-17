شكرا لقرائتكم شوبير: قمة الأهلي والزمالك ستقام نهاية الدور الأول بعد تأجيلها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال شوبير خلال برنامجه علي قناة "أون سبورت" ، :"مباراة القمة ستقام في نهاية الدور الأول او قبل بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري في ستاد الجيش ببرج العرب".
وشدد شوبير، أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة لا تتحمل مسئولية تأجيل المباراة، لآن القرار ا امني بحت، مشيراً إلى أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة كان يحاول مع مسئولي الامني حتى اللحظات الآخيرة لاقامة المباراة في موعدها.
وأوضح شوبير أن عمرو الجنايني مظلوم في ملف تأجيل القمة، خاضة أنه جاهد مع الجهات الأمنة لإقامة المباراة، ولكن القرار النهائي للأمن
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