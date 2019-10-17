شكرا لقرائتكم العفالق: الفتح يعاني من الضغوط النفسية وعدم التوفيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رأى سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، أن الهزائم المتتالية تسببت في ضغوط نفسية للفريق، الأمر الذي دفع النادي لإنهاء عقد المدرب التونسي فتحي الجبال، وأكد أنه مستعد للرحيل عن منصبه إذ ما كان هذا القرار سيفيد الفريق.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: لم نتوقع أن تكون هذه بدايتنا، لاسيما بعد التعاقدات والأعداد الذي بدأناه في وقت مبكر، وكنا نأمل أن نقدم فريق يليق بالأحساء ومحبي الفتح، لكن لم نتفوق في النتائج، قدمنا أداء جيد في أول مباراتين ولكن للأسف تراكمت الخسائر وتعاقبت مما أدى إلى ضغوط نفسية، وكان لابد من تغيير المدرب فتحي الجبال.

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وأضاف: على المستوى الإداري لم نغير في الجوانب الفنية ونفس الأسماء موجودة، وجاءت عناصر تعد إضافة جيدة للفريق، ولكن افتقدنا للانسجام.

وأردف: لا توجد مشاكل داخل النادي وهناك تناغم جيد، نحتاج فقط إلى التوفيق، والعناصر الحالية تعد أفضل من الموسم الماضي، ونريد التركيز على المجموعة التي لدينا من الأجانب لأنهم جاؤوا من مسابقات كبيرة، وهم بحاجة للانسجام، وإذا كان رحيلي سيحسن من النتائج الفنية فأنا جاهز لذلك.

ويتذيل الفتح ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، بعدما خسر 5 مواجهات وتعادل في مباراة.