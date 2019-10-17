شكرا لقرائتكم نياكاتي: كنت أمام تجربة "مجهولة".. وأريد لقب الهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف يوسف نياكاتي، لاعب نادي الوحدة، أنه شعر بالتوتر كثيرا قبل توقيعه مع الفريق، لاسيما أنه كان أمام تجربة جديدة وصفها بالمجهولة، لافتا إلى أنه يطمح إلى تحقيق لقب الهداف.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى": قبل قدومي إلى هنا كنت أشعر أنني ذاهب إلى المجهول، كنت وقتها متوترا كثيرا، ولكن عند مجيئي إلى السعودية فإن الجميع هنا بلا استثناء ساعدني على التأقلم وهو ما سهل الأمور أمامي.

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وأضاف: أحلم مثل الجميع أن أكون الأفضل، أتمنى أن أكون أحسن مهاجم في أي بطولة أشارك بها وهذا يتطلب الالتزام بالتدريبات الفردية والجماعية، وهدفي دائما هو نيل لقب أفضل هداف، وجئت بعقلية تنافسية ترغب بالتسجيل ومساعدة فريق الوحدة على الفوز.

وحول الفرق ما بين مسيرته السابقة والحالية، أوضح: عندما غادرت فرنسا لأول مرة واتجهت نحو بلجيكا لم أشعر بالفرق لأن البلدين متشابهين في الثقافة الكروية ولكن هنا الأمر مختلف ثقافيا وكرويا وحياتيا، ورغم ذلك انسجمت مع الفريق بسبب وجود الدعم من قبل زملائي ولكن الصعوبة التي واجهتها هنا هو التدريبات المسائية بسبب اختلاف التوقيت عن أوروبا.

ورأى أن أفضل مباراة خاضها كانت أمام الفيحاء، موضحا: لأن عندما مر اللقاء بوضع صعب أظهرنا قوتنا الجماعية وقدراتنا الفنية والفوز كان من نصيبنا.