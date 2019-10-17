شكرا لقرائتكم ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الدولي الشاب رويز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم خطة متوسطة الأمد لخطف لاعب الوسط الإسباني الدولي فابيان رويز من نادي نابولي الإيطالي رغم ارتباط اللاعب بعقد مع النادي الإيطالي حتى 2023، حسب ما أفادت تقارير إخبارية يوم الأربعاء.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية الشهيرة أن الريال يتمسك حتى الآن بضم اللاعب الإسباني الدولي الشاب من نابولي رغم عدم وجود شرط جزائي في عقد اللاعب يتيح للريال خطف اللاعب قبل نهاية عقده مع نابولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الريال تعتمد على الإفصاح عن رغبته في ضم اللاعب من أجل التأثير على مفاوضات اللاعب مع ناديه.

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ويحظى رويز (23 عاماً) باهتمام بالغ من أندية ريال وأتلتيكو مدريد وبرشلونة في إسبانيا، ولهذا يتطلع أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي إلى الاستفادة من هذا الصراع للحصول على أكبر مكاسب مالية من بيع اللاعب لاسيما وأنه يتمتع بخبرة ومهارة جيدة في التفاوض، علماً بأنه ضم اللاعب الإسباني من ريال بيتيس العام الماضي لقاء 30 مليون يورو.

لكن المشكلة أن نابولي قد يطلب مبلغا يقترب من 120 مليون يورو وهو ما يتعارض مع سياسة ريال مدريد في السنوات الأخيرة والتي تعتمد على عدم الإنفاق ببذخ على شراء النجوم.

وكانت الصحيفة نفسها أشارت في يونيو الماضي إلى أن الريال قد يرصد مبلغا يتراوح بين 80 و90 مليون يورو لضم اللاعب من نابولي.

ولكن مشاركة اللاعب مع المنتخب الإسباني في الفترة الماضية بصفة شبه منتظمة واهتمام أكثر من ناد بالتعاقد معه قد يرفع المقابل الذي يطلبه دي لورينتيس للاستغناء عنه ما يصعب مهمة الريال في ضم اللاعب الذي أثبتت مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مدى حاجة الفريق إلى جهوده.

وقد يحطم مقابل انتقال رويز إلى أي ناد آخر الرقم القياسي لأغلى لاعب رحل عن نابولي وهو الأرجنتيني غونزالو هيغوايين الذي ترك الفريق إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2016 مقابل 90 مليون يورو.