أسى وقلق وحيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

تعثر منتخب الإمارات الوطني أمام تايلاند في بانكوك يوم أول أمس الثلاثاء في مشوار التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بعد الخسارة التي تعرض لها أمام «أفيال الحرب» بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من التصفيات.

وتجمد رصيد منتخبنا عند 6 نقاط من 3 مباريات، ليتراجع إلى المركز الثالث في المجموعة السابعة، خلف كل من فيتنام وتايلاند ولكل منهما 7 نقاط.

وفتحت الخسارة أمام تايلاند التي تطور مستواها كثيراً وهو ما بدا من خلال عروضها في كأس آسيا 2019، باب التساؤلات على مصراعيه، حول مستوى منتخبنا، وقدرة الجيل الجديد على خوض المنافسات والصراع على انتزاع بطاقة الترشح عن المجموعة التي اعتبرت أنها الأسهل بين سائر المجموعات الآسيوية الأخرى. أما التساؤل الأصعب والأكثر مرارة فقد كان: هل هذه الخسارة مؤشر على أن الحلم المونديالي الوردي سيتحول إلى سراب مبكراً وسريعاً؟

من المديح إلى النحيب

شاءت الأقدار أن يتحول المديح الذي حصده منتخبنا يوم الخميس الماضي بعد فوزه على إندونيسيا بالخمسة إلى نحيب في ظرف ستة أيام فقط، عقب الخسارة أمام تايلاند، التي كشفت الكثير من العيوب الفنية التي يعاني منها «الأبيض» في الوقت الراهن.

وكان مستوى وأداء منتخبنا الوطني في موقعة بانكوك بمثابة صدمة لكل المراقبين والمحبين، بعدما ظهر بصورة منتخب متواضع، حتى يمكن لمن يتابع المباراة أن يتخيل أننا نلاقي واحداً من عمالقة اللعبة عالمياً وليس تايلاند، قياساً إلى فشل منتخبنا في صناعة الخطر أو الحد من انطلاقة الهجوم التايلاندي الذي هدد مرمى خالد عيسى مرات عدة.

وكم كان منتخبنا محظوظاً في الحصة الأولى من زمن المباراة، ذلك أن شباك خالد عيسى اهتزت بهدف مبكر، قبل أن يتكفل القائم بمنع الهدف الثاني بعد كرة مرتدة من قدم المدافع محمد العطاس، ومن بعدها العارضة التي تكفلت في صد رأسية المهاجم تيراسيل.

ووضح العجز والعقم في أداء «الأبيض» ليس على مستوى التهديف وهز الشباك، بل وصل الأمر إلى حدود الفشل في بناء وصناعة ولو هجمة واحدة خطرة على مرمى أصحاب الأرض الذين عاش حارسهم ليلة هانئة، ولم يقو لاعبونا على تهديد شباك المضيف إلا بكرة واحدة في الوقت بدل الضائع، وهي الكرة التي عكسها الحسن صالح وترجمها علي مبخوت بنجاح إلى هدف التعادل.

لم يتبدل المشهد في الحصة الثانية، حين واصل المضيف التفوق ميدانياً على مستوى صناعة الفرص والخطورة، ليعود للتقدم بهدف ثان بعد كرة عرضية ترجمها بونيا إلى الهدف الثاني وسط غفوة من دفاع منتخبنا.

خارج الخدمة

وفي حين قدم منتخبنا مباراة مثالية في الشوط الثاني من مباراة تايلاند، فان المباراة أمام تايلاند لا تستحق سوى أن تكون للنسيان، وهي درس قاس للمستقبل، بأن «بحبوحة» الاحتراف، لم تجلب لكرة الإمارات سوى «لعنة» الإخفاقات ومرارة الخيبات، أمام منتخبات كان يخيل لنا أنها صغيرة، فإذا بها ترتدي ثوب الإجادة والتفوق، بينما لا نزال نتخبط ما بين التصفيق والمديح عند الفوز، ونحيب البكاء والعويل عند كل خسارة، دون أن نعدل الدفة، أو نعرف أين هي سكة الصواب كروياً.

وكان منتخبنا بكافة عناصره خارج الخدمة أمام المنتخب التايلاندي، فقد قرر المدير الفني الهولندي فان مارفيك «مباغتة» المنافس والزج بالنجم عمر عبد الرحمن أساسياً على حساب جاسم يعقوب، بينما عوض الظهير الحسن صالح مكان وليد عباس المصاب.

حسابات حقل المدرب الهولندي لم تطابق بيدر المباراة، حين اصطدم بواقع لاعبين خارج الخدمة، لم يظهر أي منهم بمستواه المعهود، ولعل المدرب فكر بينه وبين نفسه لو قدر له تغيير الفريق كاملاً، قياساً إلى ما شاهده من أداء فوق المستطيل الأخضر.

لم يكن الدفاع في يومه، وترك الحسن صالح ومحمد برغش مساحات واسعة خلفهما، استغلها المنافس بأفضل صورة لصنع الخطورة، حتى وضح وكأن كل هجمة للمنافس هي مشروع هدف أو تهديد حقيقي على مرمى الحارس خالد عيسى الذي مني مرماه بهدف، وتكفل القائم والعارضة بحرمان المضيف من هدفين آخرين، كما صد خالد ما أمكن من محاولات تايلاندية.

وعاب الوسط الضعف الكبير، فكان أحمد برمان مع علي سالمين أعجز من امتلاكهما القدرة على بسط السيطرة والتفوق، في حين لم يفلح خليل إبراهيم وعلي صالح في تأدية أدوارهما سواء في الشق الهجومي أو حتى في الشق الدفاعي عبر مساندة الظهيرين برغش والحسن صالح.

وحده «عموري» ظهر وتألق مع كل لمسة وتمريرة، فعمد إلى لعب الكرات الساقطة خلف الدفاع، أملاً في منح علي مبخوت فرصة الوصول إلى مرمى المنافس، لكن يداً واحدة لا تصفق، ليظهر منتخبنا عاجزاً، وكأن مرض الشيخوخة الكروية قد أصاب لاعبينا وهم في ريعان شبابهم.

وكانت تغييرات المدرب محاولات لعلاج الداء الصعب بحبات من المهدئات، فلم يفلح أحمد خليل الذي شارك بديلاً عن عموري «الغاضب» من استبداله، أو حتى طارق أحمد وجاسم يعقوب في ضخ الدماء في جسد الفريق المريض فنياً.

تفاوت في الآراء

ووسط تفاوت الرؤية عند الجماهير والمراقبين للحال الذي بلغه منتخبنا الوطني، ما بين الهجوم على اتحاد اللعبة المسؤول عن دفة قيادة اللعبة، وما بين توجيه البعض الآخر سهام انتقاداتهم إلى اللاعبين ومستوياتهم، يبقى أن الرهانات التي قام بها المدير الفني الهولندي فان مارفيك بالإحلال والتجديد الشامل، كشفت أن العلة في كرة الإمارات أكبر من خسارة مباراة، وأكثر من مجرد تعثر في مواجهة خارج الديار.

وقد يكون أصحاب المنطق هم من اجتمعت آراؤهم على أن «الجود من الموجود»، وواقع اللعبة واضح للعيان لمن يريد أن يرى بعين ثاقبة، بعيداً عن عواطف الدعم أو التهجم على اتحاد اللعبة، كما أن مرحلة التغيير والتبديل تحتاج إلى صبر ونفس طويل، وما على عشاق الأبيض والمؤازرين إلا تقبل الحقيقة رغم مرارتها، أن النوعية الحالية من اللاعبين ليست بالجودة العالية أو النوعية الفاخرة التي يمكن لها أن تصنع المعجزات في وقت وجيز.

أما الجانب الآخر، فقد يكون في ملعب المدير الفني فان مارفيك وجهازه المساعد الذي قد يحتاج إلى إعادة نظر وتقييم أكثر شمولية لفترات الإعداد والتجهيز التي سيحتاج إليها منتخبنا قبل خوض المباريات الرسمية القادمة، حتى يجهز اللاعبين للاستحقاقات بما يؤهلهم للمنافسة على المستوى الدولي، إذا ما اتفقت الآراء على أن الدوري المحلي ليس كفيلاً بتجهيز لاعبين للمشاركة على المستوى الدولي.

ثاني هدافي التصفيات

مبخوت يغيب عن لقاء فيتنام

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تعرض منتخبنا الوطني إلى جانب الخسارة أمام تايلاند لضربة مؤلمة مع تأكد غياب الهداف والنجم علي مبخوت عن صفوف الأبيض في اللقاء المقبل أمام منتخب فيتنام في هانوي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيغيب مبخوت عن صفوف منتخبنا بسبب الإيقاف بعدما نال الإنذار الثاني في مواجهة تايلاند عقب الحصول على البطاقة الأولى أمام ماليزيا في الجولة الأولى.

ويعتبر غياب مبخوت خسارة كبيرة لمنتخبنا، خاصة وأن اللاعب تحول إلى الهداف الأول في تشكيلة منتخبنا، بعدما سجل هدفاً في شباك تايلاند رافعاً غلته إلى 6 أهداف في التصفيات القارية الحالية، بعدما سجل هدفين في مرمى ماليزيا و«هاتريك» في شباك إندونيسيا وهدف في مرمى تايلاند.

واحتل مبخوت المركز الثاني في ترتيب هدافي التصفيات برصيد 6 أهداف، خلف المتصدر السوري عمر السومة صاحب 7 أهداف.

كما رفع مبخوت غلته إلى 5 أهداف من بين 6 أهداف سجلها منتخبنا الوطني في شباك تايلاند في المباريات الأربع الأخيرة.

تشكيلة «الأبيض»

لعب منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت خالد عيسى، محمد برغش، محمد العطاس، خليفة الحمادي، الحسن صالح، علي صالح، علي سالمين، أحمد برمان (طارق أحمد)، خليل إبراهيم (جاسم يعقوب)، عمر عبدالرحمن (أحمد خليل)، علي مبخوت.

نظام التأهل

يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.

نتائج

كانت الجولة الأولى شهدت فوز ماليزيا على إندونيسيا 3-2 في جاكرتا وتعادل تايلاند مع فيتنام 0-0 في باثوم ثاني، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الإمارات على ماليزيا 2-1 في كوالالمبور وتايلاند على إندونيسيا 3-0 في جاكرتا، وشهدت الجولة الثالثة فوز الإمارات على إندونيسيا 5-0 في دبي وفيتنام على ماليزيا 1-0 في هانوي.

مباريات الجولة الخامسة

فيتنام - الإمارات

ماليزيا - تايلاند