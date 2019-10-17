أحمد بن محمد: نثق ببناتنا لتحقيق الإنجازات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، كلمته لبنات الإمارات مع اقتراب انطلاق الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 20 إلى 30 من الشهر الجاري؛ حيث يشارك وفد اللجنة في غمار المنافسات ب180رياضياً منهم 137 لاعبة يمثلن الإمارات في 9 رياضات فردية وجماعية.

وأكد سموه أن الوطن الذي اعتاد على تحقيق الإنجازات من أبنائه وبناته في المجالات كافة يستحق دائماً بذل الجهود المستمرة ومضاعفتها؛ للمحافظة على مكانته الرائدة وسمعته العريقة أمام الجميع، وقال: «ندخل هذا التجمع ونحن على ثقة تامة ببناتنا؛ لتحقيق المراكز المتقدمة، وحصد الميداليات الملونة وأفضل النتائج في مختلف الألعاب المدرجة بالدورة، انطلاقاً من وعيهن بقيمة تمثيل الوطن وإدراكهن لمعنى رفع العلم عالياً شامخاً على منصات التتويج في محفل قوي يجمع اللاعبات المتميزات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي يعد محطة قوية وفرصة للاحتكاك بين كل المشاركات والاستفادة من تجربة جديدة تفتح المجال؛ لتعزيز المستوى وصقل القدرات المختلفة».

وثمن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم دعم قيادتنا الرشيدة لقطاع رياضة المرأة؛ من خلال توفير الغالي والنفيس لها في كل المناسبات، وكذلك الدعم اللامحدود والاهتمام الذي تلقاه المرأة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات» في المحافل والمناسبات على الصعد المختلفة.

وتترأس نورة خليفة السويدي الوفد المشارك بالحدث، فيما تمت تسمية منى خليفة الشامسي مديراً للوفد، وغالية عبد الله المازمي نائباً لمدير الوفد.

وتتمثل الألعاب التسعة التي تخوض فيها بناتُنا المسابقات في كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم للصالات، التايكواندو، الرماية، البولينج، المبارزة، وألعاب القوى لأصحاب الهمم.

وتستهل المبارزة مشاركة الإمارات في الدورة، يوم الأحد المقبل؛ حيث تضم قائمة الفريق العنود السعدي، أشواق المصعبي، عائشة عبيد، فجر المرزوقي، فاطمة الكعبي، لطيفة الحوسني، نورا البريكي، شهد خزام، شوق بلال، وزينب الحوسني، إضافة إلى كل من المدربين أسامة قنديل، وشريف محمود.

ويضم فريق التايكواندو مناهل المخيني، سعاد المسمري، بدرية معلا، تسنيم الحضرمي، وعبدالله هامين مدرباً، وإسماعيل الصابري إدارياً.

كما تشهد الدورة مشاركة الراميات عفراء الشامسي، عفراء بن ظاوي، عائشة الياسي، فاطمة الشبلي، فاطمة الكعبي، فضة لوتاه، غاية آل شهيل، ميثاء النياره، مروة محبوب، ندى الزعابي، صفاء الهاشمي، سلمى الحسوني، سلوى الظاهري، شيخة الشحي، شروق آل علي، وفاء آل علي، ياسمين تهلك، هند الحوسني «إدارية»، إلى جانب كل من المدربين فهد الحمادي، حسن موسوي، وسهيلة إمام الدين.

وتضم قائمة فريق البولينج: خلود الظاهري، رحمة الشرقي، هند الحمادي، وأحمد العلي إدارياً، وأحمد المري مدرباً، فيما تضم قائمة فريق ألعاب القوى لأصحاب الهمم عفراء بن ضاوي، خديجة السويدي، سارة السناني، مهرة الكعبي، ذكره الكعبي، عائشة الخالدي، مريم الزيودي، مريم المطروشي، أنصاف النعيمي، سهام الرشيدي، ريم البريكي، شيخة سلطان، شما سلطان، عائشة الهاملي، ثريا الزعابي، وميثاء المهيري «إدارية»، والطاقم التدريبي المكون من نائلة خميس، أيمن إبراهيم، سعيد ساعد، وسعاد اغبالت.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية عقدت، أمس الأول، بمقرها في دبي اجتماعاً تنسيقياً للاتحادات المشاركة في البطولة، وحضر الاجتماع العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، ومنى الشامسي إلى جانب عدد من ممثلي الاتحادات الرياضية المختلفة، وناقش الطرفان سبل الخروج من الحدث بأفضل صورة ممكنة تعكس الصورة الحضارية للإمارات.