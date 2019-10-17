القوات المسلحة تشارك في «دورة الألعاب العالمية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت بعثة القوات المسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية، للمشاركة في «دورة الألعاب العالمية الرياضية العسكرية السابعة» التي تضم 35 لعبة، بمشاركة ما يقارب من 114 دولة، وتقام خلال الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مدينة «ووهان» بمقاطعة «هوبي» وسط الصين، وتقام كل 4 سنوات.

وتشارك الإمارات في خمس ألعاب وهي القفز الحر بالمظلات والخماسي العسكري والتوجيه بالبوصلة والرماية وألعاب القوى.

وحول هذه المشاركة، أكدت البعثة الرياضية العسكرية استعداد الفرق الرياضية للدورة من كل الجوانب الإدارية والفنية، وإعداد الفرق الرياضية العسكرية واللاعبين إعداداً تدريبياً وفنياً ليكونوا على استعداد تام للمنافسة وتحقيق النتائج المشرفة، ورفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

وقالت إن منتخباتنا العسكرية المشاركة في الدورة استعدت جيداً من خلال وضع خطة إعداد لكل المنتخبات المشاركة تتضمن برامج التدريب والمعسكرات الداخلية والخارجية بهدف صقل مهارات اللاعبين ورفع معدلات اللياقة البدنية.