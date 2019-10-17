شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تشارك في «دورة الألعاب العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت بعثة القوات المسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية، للمشاركة في «دورة الألعاب العالمية الرياضية العسكرية السابعة» التي تضم 35 لعبة، بمشاركة ما يقارب من 114 دولة، وتقام خلال الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مدينة «ووهان» بمقاطعة «هوبي» وسط الصين، وتقام كل 4 سنوات.
وتشارك الإمارات في خمس ألعاب وهي القفز الحر بالمظلات والخماسي العسكري والتوجيه بالبوصلة والرماية وألعاب القوى.
وحول هذه المشاركة، أكدت البعثة الرياضية العسكرية استعداد الفرق الرياضية للدورة من كل الجوانب الإدارية والفنية، وإعداد الفرق الرياضية العسكرية واللاعبين إعداداً تدريبياً وفنياً ليكونوا على استعداد تام للمنافسة وتحقيق النتائج المشرفة، ورفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.
وقالت إن منتخباتنا العسكرية المشاركة في الدورة استعدت جيداً من خلال وضع خطة إعداد لكل المنتخبات المشاركة تتضمن برامج التدريب والمعسكرات الداخلية والخارجية بهدف صقل مهارات اللاعبين ورفع معدلات اللياقة البدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تشارك في «دورة الألعاب العالمية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.