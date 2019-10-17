يحيى عبدالكريم: انسوا مونديال 2022

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

دعا يحيى عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق إلى الهدوء والصبر والتعامل مع خسارة المنتخب أمام تايلاند بعقلانية.

وقال عبد الكريم: الهولندي فان مارفيك، يعتبر من أفضل المدربين الذين تم استقطابهم مؤخراً ورسالتي للجميع أن اتركوه يعمل بهدوء وأصبروا عليه وعلى عمله، ولنمنحه الفرصة لبناء منتخب جديد وتشكيل مجموعة جديدة من اللاعبين، فقد كنا نمتلك منتخباً يهز الأرض، ولكننا لم نستفد منه فحسب، بل أضعناه بأيدينا ولم نستقطب له الجهاز الفني المناسب، والمنتخب السابق كان من المفترض أن نتأهل به إلى كأس العالم 2018، وكان من الممكن جداً أن نحقق به بطولة كأس آسيا الماضية ولكن كل ذلك لم يتحقق لأننا أضعنا منتخبنا.

أضاف: يجب ألا نطبل للأسماء القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب، ومن وجهة نظري اعتقد أن الأسماء التي تستحق الاستمرارية مع المنتخب الحالي، أو المجموعة الجديدة من اللاعبين لا يتعدون لاعبين أو ثلاثة لاعبين على الأكثر، واللاعبون الذين يستحقون الاستمرار هم أولئك الذين لديهم الرغبة في الاستمرار والإمكانية في العطاء والأهم من ذلك كله يجب أن نقوي وندعم الجهاز الإداري والتنظيمي للمنتخب بعناصر قوية ومن أصحاب الفكر والخبرة، فالعمل في المنتخبات يختلف عن العمل في الأندية وبصراحة (للمنتخبات ناسها) الذين يمتلكون الإمكانات التنظيمية وكذلك يجب إلا نتعجل النتائج، وذلك بمنح المدرب فرصته كاملة في عملية البناء بما لا يقل عن الصبر عليه وعلى عمله لفترة لا تقل عن الأربع أو الخمس سنوات ويجب أن ننسى كأس آسيا وأن ننسى التأهل إلى المونديال الذي تبقى له سنتين، فهل نحن جاهزون له ولبلوغه، لا أعتقد أن ذلك سوف يتحقق في ظل المعطيات التي أمامنا.

الاحتراف الخارجي

وأكد يحيى عبدالكريم: من المفترض وبسرعة جداً أن نفكر في احتراف عدد من اللاعبين في الدوريات الأوروبية، وليس شرطاً أن يلعبوا في الدوري الإسباني أو الألماني والإيطالي والإنجليزي الممتاز، بل في أندية الدرجة الأولى في الدول الأوروبية التي مسابقاتها أقل من المسابقات الخمس الكبرى، وفي دوري الدرجة الثانية بالدول الأوروبية المتقدمة كروياً، فهذا ليس عيباً ولا ينقص من قدرهم فاللعب بالدرجة الثانية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا يسهم في رفع مستويات اللاعبين، وبطبيعة الحال يسهم في تطور مستوى منتخباتنا، والاحتراف خارج الإمارات يعتبر من العوامل المهمة في عملية التطور المنشودة.

ورداً على سؤال بأن اللاعب يحصل على مخصصات مالية أكبر في أندية الإمارات ولن يقبل اللعب براتب أقل في أوروبا، قال عبد الكريم: يجب على اتحاد الكرة أن يضع آلية مناسبة ومجزية لمواجهة هذا الأمر كي يغطي الفارق المادي، وذلك من واقع أن كل الدول الآسيوية التي تتمتع بمستوى عال استفادت من هذه الناحية وسوقت لاعبيها في البطولات الأوروبية، ويجب أن نفكر في كيفية جعل مجموعة من اللاعبين يحترفون خارج الإمارات، ويجب أن نراعي حقوق اللاعب، فمثلاً إذا كان اللاعب يحصل على 300 ألف درهم والنادي الأوروبي لن يدفع له أكثر من نصف هذا المبلغ علينا أن نجد آلية ومخرجاً للمحافظة على حقوق اللاعب المالية.

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الخسارة أمام تايلاند

وعن الخسارة أمام تايلاند والمستوى المتواضع ل«الأبيض» قال يحيى عبدالكريم: الخسارة كانت متوقعة، وأهم شيء يجب ألا ننفخ ونكبر من حجم الانتصارات خصوصاً ما حدث بعد الفوز على منتخب إندونيسيا كان خطأ وطالما (إننا يادوب ما قادرين نمشي الحال) مع تايلاند ونفرح بالفوز على إندونيسيا فموقفنا صعب، لأننا سنواجه منتخبات أصعب وأقوى.

وختم يحيى عبدالكريم تعليقاته بالقول: كان لدينا منتخب قوي ولم نستفد منه وفرطنا فيه وأضعناه، وأعتقد أن 90% من لاعبي المنتخب- الذي كان يقال عنه منتخب الأحلام- أصبح لا مكان لهم في المنتخب الحالي، وها نحن نبدأ من الصفر مرة أخرى وعلينا الهدوء والصبر، وعندما تفرط يجب أن تواجه الصعاب وتتحمل نتيجة عملك، لأنك فرطت من البداية.

العواني: مكان الخلل معروف

وجدت خسارة منتخبنا أمام تايلاند والعرض السيئ ل «الأبيض» انتقادات واسعة من مسؤولين رياضيين ونقاد ومحللين عبر حساباتهم في «تويتر»، وكتب عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «غيرنا مدربين،

غيرنا لاعبين، لجنة المنتخبات لم تتغير! رغم ما حصل في الاستعدادات لآسيا، ورغم مستوانا في آسيا، ليش ما نواجه أنفسنا ونعترف بمكان الخلل...

(كمشجع) واضح عندي الخلل، ما ادري واضح عندكم واللا أنا غلطان».

وكتب ياسر سالم المحلل الفني في قناة أبوظبي الرياضية: فوز مستحق لمنتخب تايلاند فرض أسلوبه طوال زمن المباراة

وكان ضاغطاً على مدى 90 دقيقة، ونحن لا نستحق أي نقطة لأننا لم نستثمر إيجابيات المباراة السابقة، فقد لعبنا بعشوائية... والتمركز والرقابة كانت ضعيفة.. والروح غائبة وردة الفعل لم تكن حاضرة.. عتبي على مارفيك انه دفع بعمر عبدالرحمن من صافرة البداية وكان من الأفضل ان يلعب في الشوط الثاني.

وقال طارق علي اللاعب السابق والمحلل الفني: «تبونها حقيقة أم طيبة ومجاملات، إذا كان تريدون الحقيقة نحن لا نمتلك الأدوات».