أحمد خليل: تواجدي احتياطياً أفقدني حساسية المباريات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك: العوضي النمر

طالب أحمد خليل مهاجم منتخبنا الوطني جماهير «الأبيض» بمسامحته على إهدار فرصتي الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، وأرجع السبب إلى افتقاده حساسية المباريات نتيجة اللعب احتياطياً خلال الفترة الماضية في ناديه والمنتخب، وقال إن أي لاعب كرة يبتعد عن اللعب بشكل أساسي يمر بمثل تلك الظروف لان المشاركة لعدة دقائق خلال المباريات لا تقوم بتجهيز اللاعب بشكل جيد وتصل به إلى «الفورمة» المطلوبة، ولذلك هو حزين للوصول إلى تلك النقطة، وتمنى أن تزول، ويعود إلى مستواه بما يخدم منتخب الإمارات وفريقه شباب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وعن أسباب خسارة المنتخب من تايلاند قال أحمد خليل: هي ناجمة عن تعدد الأخطاء على مدى زمن المباراة، وحسن استغلال المنتخب التايلاندي للفرص التي سنحت له خلال شوطي المباراة، إضافة إلى انه ظهر بمستوى طيب، وأحسن التعامل مع المباراة وفرض أسلوبه، وأعتبر أننا خسرنا 3 نقاط مهمة ولكن تلك الخسارة ليست نهاية المطاف فلا تزال أمامنا محطات أخرى يمكن التعويض خلالها والعودة لتحقيق الفوز واستعادة صدارة المجموعة السابعة.

وفيما يتعلق بأهمية اللقاء المقبل أمام فيتنام يقول أحمد خليل، لقاءا تايلاند وفيتنام يعتبران من أهم لقاءات منتخبنا كونهما من المنافسين بقوة على التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، وإذا كنا خسرنا جولة تايلاند فنحن قادرون على التعويض في مباراة الإياب في الإمارات، أما مباراة فيتنام المقبلة فهي لا تقل أهمية بالطبع وعلينا حسن الاستعداد لها وسعي الجهاز الفني إلى تدارك السلبيات التي بدت خلال مباراة تايلاند من أجل الظهور القوي المشرف والخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقفنا في ترتيب فرق المجموعة.

وبسؤال أحمد خليل عن المشهد التي شاهده الجميع بقيام عمر عبد الرحمن بتسليم شارة الكابتن عند استبداله إلى علي مبخوت الذي رفض استلامها ومنحها لك، قال أحمد خليل «شارة الكابتن كانت مع عموري بحكم خبرته وأقدميته مع الفريق وعند خروجه من الملعب قام بتسليمها إلى أقرب لاعب له وهو مبخوت الذي يدرك انني الأقدم لذلك قام بمنحي الشارة ولا أجد في ذلك أي مشكلة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، فمثل تلك الأمور منظمة ومعروفة للاعبين داخل المنتخب، وعموماً الشارة ليست أغلى من نقاط المباراة».

وأشار الدكتور حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني إلى أن الأبيض قادر على تعويض الخسارة رغم قوة المباراة وصعوبتها، حيث يقوم الجهاز الفني بالعمل بشكل قوي خلال الفترة المقبلة على تدارك السلبيات التي ظهرت خلال لقاء تايلاند وحسن الاستعداد للقاء المقبل أمام فيتنام يوم 14 نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني.

وأكد حسن سهيل انه لا خوف على الأبيض خلال الفترة المقبلة، لان العمل يسير بشكل جيد، وإذا ظهرت بعض الأخطاء فالجهاز الفني قادر على تداركها خلال الفترة المقبلة والعودة إلى الانتصارات مرة أخرى.

وأرجع مدافع منتخبنا الوطني خليفة الحمادي سبب الخسارة إلى قلة التركيز بسبب الضغط المتواصل من الفريق التايلاندي طوال زمن المباراة، ما أدى إلى تواجد حالة من الارتباك أحسن الفريق المنافس استغلالها وتسجيل هدفيه.

وقال خليفة الحمادي: تحسن مستوى المنتخب مع نهاية الشوط الأول، وكنا الأفضل في بعض فترات الشوط الثاني خاصة في الدقائق الأخيرة وكنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز أو حتى التعادل، وعلينا الآن العمل على تدارك سلبيات المباراة من أجل حسن مواجهة منتخب فيتنام أحد المنافسين بقوة على نيل إحدى بطاقات التأهل.

وعن قلة التجانس بينه ومحمد العطاس في خط الدفاع، قال خليفة الحمادي: لا تبالغوا في مثل تلك الأمور.