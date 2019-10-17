شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أندية تحصل على الرخصة الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية في رابطة المحترفين الإماراتية، منح الترخيص الآسيوي إلى 10 أندية هي: الشارقة وشباب الأهلي والعين والجزيرة وعجمان والنصر واتحاد كلباء والوصل والوحدة وبني ياس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة عمر الحاي الميدور، رئيس اللجنة وحضور حمد الجنيبي، أحمد المهيري، محمد حسن، محمد الحمادي ويوسف عزير أعضاء اللجنة، وفريق عمل إدارة التراخيص بالرابطة.

وقررت اللجنة عدم منح الترخيص الآسيوي 2019-2020 لشركات كرة القدم التي لم تستوف المعايير المطلوبة في نظام تراخيص الأندية وهي: الظفرة والفجيرة (المعيار المالي)،ودبا الفجيرة (المعيار القانوني) والإمارات(المعياران القانوني والمالي).

ومنحت اللجنة الأندية التي لم تحصل على الرخصة فرصة لاستئناف القرار في فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان القرار.

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