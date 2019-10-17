مهرجـان سـباق دلمـا التاريخي الثالـث ينطلـق الثلاثـاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي الثالث، يوم الثلاثاء المقبل، موعداً لإقامة السباق الذي يقام لمسافة 125 كلم من جزيرة دلما إلى مدينة المرفأ.

وتم الاتفاق على الموعد بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد الذي أكد أن الثلاثاء المقبل موعداً مناسباً لاسيما أن الأجواء تلائم إقامة السباق التاريخي.

ومن المقرر أن يتم تجهيز المحامل المشاركة على مدار ثلاثة أيام من 19 وحتى 21 الجاري.

يشارك في المنافسات 120 محملاً شراعياً بمجموع 3 آلاف بحار، وهو رقم تاريخي بكل المقاييس، وهي المشاركة الأكبر في الحدث منذ انطلاقه قبل ثلاث سنوات.

ويقام الحدث تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتبلغ جوائزه المالية 25 مليون درهم إضافة إلى أنه السباق الأطول، حيث تبلغ مسافة التسابق 125 كم، كما أنه الأكبر من حيث قيمة الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل البطل على مليون ونصف المليون درهم بالإضافة إلى سيارة كجائزة مالية، فيما سيحصل الوصيف على مليون ومئة ألف درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على تسعمئة ألف درهم وسيارة.

من جانب آخر، تفتتح اللجنة العليا المنظمة قرية السباق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى 27 أكتوبر، وتفتح القرية أبوابها من العاشرة صباحاً يومياً حتى نهاية المهرجان.

وتبلغ مساحتها 12500 متر مربع وتضم السوق الشعبي الذي يجمع 35 دكاناً، وهناك بيت النواخذة الذي سوف يشهد إقامة الجلسات والنقاشات الخاصة بين عشاق التراث البحري، وبخلاف السوق الشعبي وبيت النواخذة، هناك مسرح الفعاليات والمعرض البحري الذي يعرض منتجات البحر وكذلك صيد اللؤلؤ، ولم تكتف اللجنة المنظمة بتلك المكونات التي توجد داخل أسوار القرية، حيث توجد أيضاً باحة المطاعم، خمسة أجنحة للجهات الحكومية وأربعة محال للجهات التجارية.

وأكد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن تحديد موعد انطلاقة السباق جاء بعد التشاور مع المركز الوطني للأرصاد، مؤكداً أن اللجنة العليا تنسق مع كافة الجهات الحكومية المعنية من أجل ظهور الحدث بأبهى صورة له كما اعتاد الجميع.

وقال: نحن جميعاً نعمل بجهود مضاعفة من أجل الاستعداد للمهرجان بشكل جيد وبما يتماشى مع قيمته التاريخية والدعم السخي من القيادة الرشيدة وكذلك الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ووجه التحية إلى جميع العاملين في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا، مؤكداً أن كل فرد يقوم بدوره بشكل مثالي ويسعى لأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.