شكرا لقرائتكم خبر عن فجر إبراهيم:التركيز الآن على الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فجر إبراهيم مدرب منتخب سوريا أن التركيز في الفريق سيتحول الآن للمباراة المقبلة أمام الصين.
وقال إبراهيم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: الشيء الأهم أننا حصلنا على النقاط الثلاث في مباراة الليلة. وأضاف: الجمهور هو اللاعب رقم واحد وأتمنى أن تكون هذه النتيجة والصدارة بمثابة مصالحة للجمهور عن الأداء غير المقنع في المباراة السابقة.
وأوضح حول المباراة المقبلة مع الصين: التركيز الآن على المباراة القادمة أمام الصين لأنها مفصلية،كونها أمام المنافس المباشر، ولذلك ستكون لها حساباتها الخاصة ولن نفرط بنقاطها.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 14 نوفمبر القادم، حيث تلتقي سوريا مع الصين في دبي، والمالديف مع الفلبين في مالي.
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز سوريا على الفلبين 5-2 في باكولود والمالديف على غوام 1-0 في غوام، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الصين على المالديف 5-0 في مالي والفلبين على غوام 4-1 في غوام، وشهدت الجولة الثالثة فوز سوريا على المالديف 2-1 في دبي والصين على غوام 7-0 في غوانغزهو.
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