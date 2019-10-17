هيئة الطرق وطيران الإمارات يتصدران الطائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تتواصل اليوم الخميس منافسات بطولتي الكرة الطائرة وكرة السلة ضمن منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، وفي منافسات الكرة الطائرة يلتقي فريقا هيئة الطرق والمواصلات مع القيادة العامة لشرطة دبي، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق القيادة العامة لشرطة دبي مع فريق بلدية دبي، وفي منافسات كرة السلة يلتقي فريق النيابة العامة مع فريق هيئة الطرق والمواصلات.

وكانت منافسات الكرة الطائرة أمس الأول، أسفرت عن فوز فريق طيران الإمارات على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 3-0 وبنتيجة أشواط 25-20 و25-14 و25-16، فيما فاز فريق القيادة العامة لشرطة دبي على فريق بلدية دبي بنتيجة 3-1 ونتيجة أشواط 25-18 و26-24 و25-23 و25-21.

وبهذه النتائج تصدر فريق هيئة الطرق والمواصلات المجموعة الأولى حتى الآن، فيما جاء بالمركز الثاني فريق القيادة العامة لشرطة دبي، ثم فريق بلدية دبي في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثانية واصل فريق طيران الإمارات تألقه بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حتى الآن، ثم فريق النيابة العامة برصيد نقطتين، ثم فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بالمركز الثالث بدون رصيد نقاط. وتألق فريق بلدية دبي في كرة السلة مجدداً محققاً الفوز على فريق القيادة العامة لشرطة دبي بفارق نقطتين وبنتيجة 27-25.

وفي منافسات الجولة الأولى للمواطنات لبطولة الشطرنج من المسابقة تصدرت أمينة عبد الله المرزوقي المنافسات، وجاءت في المركز الثاني زينب علي وحلت بالمركز الثالث شريفة المري.

أما الجولة الثانية من بطولة المواطنات فقد تصدرتها علياء خالد رضوان، وجاءت علياء حسين الزهراني في المركز الثاني وفريدة حسن آل علي في المركز الثالث.

وعبرت نادية علي، مشرفة فريق هيئة الطرق والمواصلات للكرة الطائرة عن سعادتها بما حققه فريقها حتى الآن في البطولة مؤكدة أنها عملت على دعم الفريق بكل خبراتها في اللعبة، وأن الخبرات السابقة التي حققتها اللاعبات في النسخ السابقة من المنافسات كان لها الدور في تميزهن في النسخة الحالية.