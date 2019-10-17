المنطقة الشرقية تستضيف مجالس أخلاقيات التسامح الرياضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية في مقره بالفجيرة أمس، مجالس أخلاقيات التسامح الرياضي التي ينظمها مكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورحب عبدالعزيز بو هندي مدير مكتب المنطقة الشرقية في مستهل الجلسة بالحضور.

بدأت الجلسة بالحديث عن محور علاقة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بأهمية الترويج للأخلاق الرياضية ، وأكد سلطان سيف السماحي،رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، أهمية دور التوعية نحو بناء مجتمع سليم يُضبط فيه سلوك المجتمع الرياضي، وأن الأخلاق من شيم وأساسيات الدولة، كما تحدث العميد الدكتور أحمد الخزامي عن دور الأنظمة والقوانين في الحد من ظاهرة التعصب الرياضي. وعلى صعيد محور أخلاقيات الرياضي في الدين الإسلامي، أكد الواعظ الشيخ حمد الكندي، أن من تأمل جمال هذا الدين وشعائره وجد أن فيه الخير كله والمحبة والتسامح.

ومن جانبه استعرض لاعب منتخبنا الوطني واتحاد كلباء سابقاً عادل محمد الأميري، شرحاً عن المحور الأخير وهو دور الأندية في توعية أفراد المجتمع.